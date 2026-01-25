#
25 января
Эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин вызвал на...
25 января
Автостат составил рейтинг самых популярных авто...
Электро-Москвич все еще можно купить по льготе, в отличии от точно такой же бензиновой машины
25 января
Купить «электричку» или гибрид поможет государство
Электромобили и последовательные гибриды...

В России появилась возможность купить хороший кроссовер Volkswagen по цене Весты

Кроссоверы Volkswagen Tharu XR предлагаются в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

Volkswagen Tharu XR из параллельного импорта сейчас представлен на рынке в очень широком ассортименте и в некоторых случаях стоит даже дешевле, чем новая Lada. Например, этот кроссовер, произведённый на совместном предприятии SAIC‑Volkswagen, можно найти на онлайн площадках от 1 610 000 рублей.

Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Для наглядного сравнения, обновлённая LADA Vesta 2026 года в «средней» комплектации Life с 106-сильным двигателем и механической коробкой передач продаётся дороже – за 1 683 000 рублей. Максимальная версия Techno с 122-сильным мотором, вариатором и максимально оснащённым набором функций стоит уже более 2 миллионов – 2 018 000 рублей.

Самые приятные цены на Volkswagen Tharu XR можно встретить в Приморье. Так, во Владивостоке кроссовер в комплектации Ruijin, который оснащён тканевой обивкой сидений, панорамной стеклянной крышей, мультифункциональным рулём, светодиодной оптикой, мультимедиа с сенсорным экраном и цифровой приборной панелью, предлагают за 1 610 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR
Чуть более дорогой вариант Sharp Advance с отделкой сидений из эко-кожи, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, кожаным рулём, климат-контролем и люком стоит 1 695 000 рублей в том же городе.

В других регионах авто продают заметно дороже – например, от 1 850 000 до 1 950 000 рублей в Омске, за 1 890 000 рублей в Кемерово, за 1 990 000 – в Санкт-Петербурге и Перми. В Чебоксарах можно купить кроссовер из наличия за 2 015 000 рублей, а в Красногорске под Москвой – за 2 127 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR
Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

В Омске паркетник из наличия стоит 2 175 000 рублей, в Магнитогорске – 2 350 000, а в Ростове-на-Дону и Набережных Челнах – по 2 800 000 рублей. В Казани цену называют 2 849 000 рублей, в Иваново и Екатеринбурге – до 2 950 000 рублей. В ряде других крупных городов России, включая Москву, Сочи, Уфу и Краснодар, эти кроссоверы тоже уже поставлены и продаются.

Под капотом Tharu XR китайской сборки обычно стоит один из двух двигателей. Более доступные версии имеют 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 110 л.с. и классический шестиступенчатый автомат. В более дорогих комплектациях ставят 1,5-литровый турбомотор с отдачей 160 л.с. и семиступенчатый роботизированный «робот». Привод всех версий только передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
25.01.2026 
