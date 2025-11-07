«LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда

Послепродажное обслуживание давно стало устойчивым трендом в мировой автомобильной индустрии, задающим стандарты качества и заботы о клиенте.

LADA уверенно следует этому направлению, предлагая владельцам своих автомобилей продуманный сервисный пакет — программу «LADA Забота». Подключиться к ней можно на этапе покупки автомобиля у официального дилера, получив доступ к широкому спектру услуг, ориентированных на комфорт и безопасность.

Программа включает в себя: круглосуточную помощь, персонального менеджера для оперативного урегулирования страховых случаев, подменный автомобиль и услугу подменного водителя, а также регламентное техническое обслуживание (ТО-2) при условии прохождения ТО-1 — причём даже после окончания срока действия программы.

Кому особенно может быть полезна «LADA Забота»? В первую очередь — тем, кто приобретает свой первый автомобиль. Начинающие водители часто сталкиваются со стрессом из-за отсутствия опыта. В таких условиях крайне важно быть уверенным, что помощь всегда под рукой. Более опытные автовладельцы также оценят преимущества программы, оформив её при покупке нового автомобиля. Комплексное подключение к сервису позволяет существенно сэкономить — как это часто бывает, пакетное обслуживание обходится выгоднее, чем отдельные услуги.

Программа будет полезна и профессионалам: владельцам небольших таксопарков (что особенно актуально в условиях перехода сервисов такси на отечественные автомобили) и индивидуальным предпринимателям. Возможность заранее планировать расходы, оптимизировать бюджет и снизить операционные затраты — важные преимущества для малого бизнеса. Стоимость услуг фиксируется на момент оформления программы и остаётся неизменной, независимо от инфляции, колебаний валютных курсов и других рыночных факторов. Подробнее узнать о программе «LADA Забота» можно на сайте lada.ru на специальной странице.

Несмотря на то, что программа «LADA Забота» действует с начала года, многие автомобилисты до сих пор не знакомы с её возможностями. АВТОВАЗ активно работает над расширением осведомлённости, используя не только информационные каналы, но и специальные промоакции. Так, до конца текущего года покупатели новых автомобилей LADA могут подключиться к программе на целый год всего за один рубль — предложение, которое по соотношению цены и возможностей сегодня не имеет аналогов.

На фоне изменений условий автомобильного рынка значимость бренда LADA заметно возросла. Высокий уровень сервиса только усиливает эту позицию. Автомобили LADA — одни из самых распространённых на дорогах страны, и наличие надёжной системы поддержки становится дополнительным аргументом в пользу выбора знакомого и проверенного бренда.

О компании

АО «Лада-Имидж» — это дочернее предприятие АО «АВТОВАЗ», отвечающее за послепродажное обслуживание и клиентский опыт владельцев LADA. Также «Лада-Имидж» является официальным дистрибьютором для реализации запасных частей и аксессуаров к автомобилям LADA на внутреннем рынке и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания основана 18 июля 2003 года.

Изначально стратегической целью «Лада-Имидж» являлось предоставление потребителям – владельцам LADA – необходимого комплекса услуг для обслуживания автомобилей. За время успешной и плодотворной работы это понимание было расширено, и теперь компания предоставляет владельцам автомобилей как российского, так и зарубежного производства единое комплексное решение по уходу за авто. Так, в 2016 году, в рамках развития компании, был основан бренд «Мир LECAR» – экосистема, в которую входят собственная марка запчастей LECAR Product, широкая сеть оффлайн-магазинов запчастей и аксессуаров LECAR Store, онлайн-магазин автокомпонентов с бесплатной доставкой LECAR Online и высококвалифицированная сеть автосервисов LECAR Service.

Реклама|АО "Лада-Имидж", ИНН 6321124263|erid F7NfYUJCUneTTTBPkpbA