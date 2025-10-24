Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды

На что способна новая фрикционная шина Pirelli Ice Zero FR 3

Российский шинный рынок в последние годы изменился, но самые сильные игроки остались и продолжают работу, используя свой опыт и зная предпочтения наших водителей. Хорошая иллюстрация этого – нешипованные (фрикционные) шины Pirelli Ice Zero FR 3, новинка этого сезона.

Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.

Прогресс по сравнению с прежней моделью Ice Zero FR столь значителен, что в названии «перепрыгнули» через цифру. У новой покрышки в обозначении – тройка.

Особый акцент – на сцепных свойствах на льду, ведь это, прежде всего, безопасность. То, что мы в наибольшей степени ждем от зимних шин. Уменьшился тормозной путь на льду, стала точнее управляемость, а особенно заметна прибавка в «ледовой» тяге при разгоне.

Сцепные свойства на снегу стали лучше как при разгоне, так и при торможении. Но всё это вовсе не означает, что пожертвовали «асфальтовыми» дисциплинами. Даже наоборот: инновационная резиновая смесь с использованием пластификаторов, растительных масел и усовершенствованных полимеров плюс более широкие (на 30%) продольные канавки протектора повысили эффективность торможения на мокрой дороге на 5%.

Торможение на мокром покрытии улучшено, в том числе, благодаря высокой способности протектора к отведению воды.

Рисунок протектора, в котором доминируют V-образные канавки, сделан не для красоты. Такой дизайн помогает отводить из пятна контакта воду и снежную кашу, снижая риск аквапланирования и еще больше повышая безопасность. Оптимизированное расстояние между трехмерными Z-образными ламелями способствует более однородной работе блоков протектора, что улучшает сцепные свойства на льду.

Шины Ice Zero FR 3 долго сохраняют свои свойства при эксплуатации. При 50-процентном износе новинка теряет лишь 13% эффективности, а при износе до индикаторов – 17%.

Хотя шины Pirelli Ice Zero FR 3 в полной мере «заточены» под Россию и наши зимы (их испытывали в Якутске) – этот продукт подходит и для других рынков. Международная сертификация с обозначением Ice Grip Symbol подтверждает эффективность шины на льду и в тяжелых снежных условиях. А европейские испытания, в ходе которых по акустическому комфорту Ice Zero FR 3 получили наивысший класс А, подтверждают, что эти покрышки тихие.

Все размеры шин Pirelli Ice Zero FR 3 имеют индекс скорости H (210 км/ч).

Премиальные шины Pirelli Ice Zero FR 3 выходят сразу в 32 типоразмерах, посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов. Любопытно, что покрышки 265/40 R22 подойдут таким премиальным автомобилям, как Zeekr 001 или Avatr 11. Конечно, есть в модельном ряду шины и для массовых китайских автомобилей, а также для Лад.

При высоте профиля 45% и меньше на боковине добавляется выступ, помогающий защитить диск. Сами же шины Pirelli – и не только Ice Zero FR 3 – защищены фирменной гарантией Tyrelife! В течение одного года с даты покупки владелец может произвести один ремонт или одну замену каждой приобретенной шины при эксплуатационном повреждении – проколе, порезе, вздутии из-за удара. Гарантия включена в стоимость шин.

Pirelli есть что предложить и любителям шипованных шин. Например, прекрасно зарекомендовавшую себя модель Ice Zero 2, созданную специально для премиальных легковых автомобилей и внедорожников. Среди ее важных особенностей – шипы с двойным сердечником, обеспечивающие отличное сцепление и короткий тормозной путь на льду. Число шипов заметно увеличено, но за счет новой схемы их расположения уровень шума снижен до значений, близких к нешипованным шинам.

Минимальное количество шипов в шине Pirelli Ice Zero 2 в малых размерах – 190 штук.

Pirelli Ice Zero 2 выпускается в посадочных диаметрах от 16 до 22 дюймов. Характерный факт: эта шипованная шина омологирована для применения на суперкроссовере Lamborghini Urus.

