Холодный старт: дружба с авто начинается с масла

Главное преимущество синтетических масел — сохранение хорошей вязкости в холод

Когда температура падает ниже нуля, двигатель подвергается значительным нагрузкам в первые секунды после запуска металл сжимается, масло густеет, детали двигателя работают практически «всухую». Как в таких условиях сохранить стабильность работы мотора?

Важно подобрать подходящее моторное масло. Автомеханики отмечают, что зимой двигатель работает на пределе: поэтому важно, чтобы масло легко прокачивалось и быстро создавало защитную плёнку. Здесь и проявляется преимущество синтетических масел: они сохраняют оптимальную вязкость даже в сильные холода.

Фото: Анна Фомина
Фото: Анна Фомина

Секрет синтетики в составе: она почти полностью состоит из чистых, устойчивых углеводородов. Благодаря этому масло остаётся подвижным даже в сильный мороз, быстро достигает всех узлов двигателя. Оно снижает трение, облегчает холодный запуск и помогает двигателю работать стабильно.

Так, при утреннем старте на −20 °C, после короткой поездки в пробках или длительного простоя автомобиля на морозе двигатель получает защиту с первых секунд работы, а масло сохраняет свои свойства дольше и не густеет.

Как отмечает автогонщик и ведущий автомобильных шоу Пётр Баканов, дружба с автомобилем начинается с простых вещей например, с замены масла перед зимой. Моторное масло в двигателе можно сравнить с кровью в организме: чем оно чище и свежее, тем эффективнее работает весь механизм. Со временем любое масло начинает «стареть» его присадки вырабатываются, вязкость меняется, и защита деталей снижается.

Поэтому регулярная замена масла перед зимой важная профилактическая мера, которая продлевает срок службы двигателя. А, значит особенно важно, чтобы в автомобиле было залито свежее и качественное синтетическое масло.

Меняя масло перед холодами, особенно важно соблюдать несколько простых правил:

  • Подбирайте масло по классу вязкости и допуску производителя автомобиля.
  • Для доливки используйте ту же линейку, что уже залита в двигатель.

Потеря масла более одного литра или появление синего дыма сигнал обратиться в сервис. Скорее всего необходимо полностью заменить масло и масляный фильтр, особенно если уровень критически низкий или неизвестно, какое масло использовалось ранее.

Интервал замены определяется производителем автомобиля именно его рекомендации обеспечивают надёжность и долгий срок службы двигателя.

Разработчики G-Energy создают формулы масел, рассчитанные на любую погоду синтетика работает ровно и предсказуемо. Линейки рассчитаны на разные задачи и потребности владельцев техники. Можно воспользоваться подборщиком, чтобы найти продукт G-Energy для конкретного автомобиля.

Фото: Николай Зверков
Фото: Николай Зверков

Реклама| ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», ИНН 7728640182|erid F7NfYUJCUneTTTWsTNo9

