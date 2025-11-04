Российские АЗС перешли на Евро-6 — правда или нет?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Читал, что российские АЗС перешли на топливо Евро‑6.
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Вас обманули. Перемены подобного рода начинаются с внесения поправок в нормативные документы. Для стран ЕАЭС таким документом является Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
В действующей редакции «экологический класс К6» (аналог Евро‑6) в нем не прописан. Рабочие же проекты о переходе на К6 существуют с 2019 года. Вопрос в том, когда им дадут ход. Изменения утверждает высшая инстанция – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК ЕАЭС).
Вместе с тем, законы не запрещают продажу топлива более качественного, чем требуют нормативы. Бензин с коммерческим названием «Евро‑6» у нас продавали еще в 2016 году.
