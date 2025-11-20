Зачем блогеры прожаривают моторное масло?

Эксперт «За рулем» рассказал о моторных маслах новой категории API SQ

Что за новая категория масел API SQ? В чем их отличия от SP?

Категория SQ начала применяться с 31 марта 2025 года. Теперь испытываются не только свежие образцы масел, но и состаренные, что позволяет оценивать их в условиях, приближенных к реальным. Например, проверка защиты от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (тест на LSPI) теперь проводится на масле, искусственно состаренном в течение 72 часов.

В новых маслах заметно подросла суммарная топливная экономичность – то есть способность масла снижать трение между деталями двигателя. По сравнению с маслами категории SP улучшение составило от 4,9 до 16,1% для свежих масел и от 7,7 до 20% до продуктов, состаренных в течение 125 часов.

Кроме того, улучшена на 33% прокачиваемость масла при температуре –35 °C, усилена защита от высокотемпературных отложений на поршнях, введено ограничение содержания сульфатной золы (≤0,9%), расширен список совместимых с маслом материалов и так далее.

Само собой, «топовые» масла категории API SQ можно применять там, где требуются прежние градации – SP, SN и другие.

Как понять, какое масло находится в продаваемой канистре – синтетическое, полусинтетическое или минеральное?

В подобном разделении масел есть большая доля лукавства. Ведущие производители неоднократно судились, выясняя, имеет ли право конкурент называть свой продукт, к примеру, синтетическим. Иногда встречаются замысловатые формулировки типа «на основе синтетических технологий» – а на языке автомобилистов это та же полусинтетика.

Сегодня подобная терминология не должна вводить в заблуждение, поскольку технология производства продукта – это ноу-хау производителя. В руководствах по эксплуатации в большинстве случаев указывают только класс вязкости масла по SAE и уровень эксплуатационных свойств по API, ACEA или спецификации автопроизводителя. А сообщать, каким образом достигнуты характеристики, производитель не обязан.

К слову, сейчас можно найти масла 5W‑30 и 5W‑40 API SN, заявленные как полусинтетические, хотя раньше такие продукты были только синтетическими.

Зачем блогеры прожаривают моторные масла на сковородках?

Не знаю, какие цели они преследуют, но отмечу, что в домашних условиях невозможно точно контролировать температуру, время нагрева, доступ кислорода и прочие параметры, важные для оценки стабильности масла. Итогом подобных «испытаний» могут быть разве что какие-то визуальные изменения продукта – потемнение, появление отложений и тому подобное. Достоверных выводов о качестве присадок, стабильности базового масла или его защитных свойствах на кухне сделать невозможно.

Кроме того, визуальные изменения могут вводить в заблуждение: о чем, к примеру, скажет потемнение масла? А ведь это может быть как следствием нейтрализации кислот и удержания загрязнений, так и проявлением ­деградации.

Реальный двигатель работает в сложной термодинамической среде с постоянной циркуляцией, охлаждением, воздействием продуктов сгорания. Никакая сковородка этого не обеспечит. Все эти «прожарки» не имеют ничего общего с профессиональными лабораторными тестами NOACK (потери масла на испарение) и тестами на определение зольности.

Почему на канистрах не указывают зольность масла – Full SAPS, Mid SAPS и Low SAPS?

Потому что важнее указывать категорию эксплуатационных свойств – API SN, или ACEA C3, или ACEA A3/B4. Здесь «зашита» более обширная информация о лабораторных и моторных тестах, которые лимитируют различные показатели. В том числе – процентное содержание в масле сульфатной золы Full SA (>1%), Mid SA (0,5…0,8%) и Low SA (<0,5%), серы и фосфора (PS).

К примеру, масла ACEA C2, C3, C5, C6, C7 – среднезольные (содержание сульфатной золы 0,5…0,8%). Масла ACEA C4 – малозольные.

Что касается классификации по API, то и по ней теперь можно ориентироваться. С введением категории SQ зольность ограничена уровнем 0,9%. В предыдущих категориях SP, SN зольность вообще не указывалась, а потому могла превышать 1%.

Многие современные моторы отличаются масложором. Может ли какой-то тип масла понизить его?

Нет, масло не может повлиять на конструктивное исполнение цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма. Снижение уровня моторного масла в эксплу­атации даже в исправном двигателе является нормой, а допустимые нормы расхода могут указываться производителем в руководстве по эксплуатации.

Благодарим руководителя службы технической поддержки, внедрения и развития продуктов ООО «МОЗЕР», к. т. н. Павла Коломийца за помощь в подготовке материала.