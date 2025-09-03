Названы самые популярные в РФ марки синтетических моторных масел

«Нильсен»: «Лукойл» и Sintec укрепили лидерство на растущем рынке

Если российский авторынок лишь начинает демонстрировать первые осторожные признаки восстановления, то рынок автомобильных масел устойчиво растет уже продолжительное время.

С июня 2024 по май 2025 года продажи в отрасли увеличились на 2,3% – такие данные содержатся в исследовании аналитической компании «Нильсен». Более 50% объема продаж приходится на синтетические масла – спрос на продукты с высокими эксплуатационными характеристиками растет. Самые массовые по вязкости – 5W-30 и 5W-40, но категория 0W-20 за отчетный период динамично прибавляет в популярности – на 16% в денежном выражении.

Еще один тренд последнего времени – смещение покупательского внимания на качественную продукцию отечественных и локализовавших выпуск на территории РФ производителей. Сейчас эти торговые марки активно вытесняют импортные продукты, замечают аналитики. Так, совокупная доля брендов Sintec и «Лукойл» в сегменте синтетических масел достигла 56,4%, прибавив 4,3 процентных пункта за год – эти две марки укрепляют лидерство на растущем рынке.

Также в рейтинг ведущих производителей синтетических масел вошли Rolf, «Роснефть», Takayama, Motul и другие торговые марки.

Производители из пятёрки популярных брендов активно используют металлическую тару, поэтому формат такой упаковки значительно вырос в продажах – более 20% в денежном выражении. Но максимальный рост натуральных продаж – у продукции в пятилитровых пластиковых канистрах (+30%), которые ценятся за удобство при замене масла. Вообще канистры (любого литража) – по-прежнему наиболее популярный формат – их доля в структуре упаковки близка к 70%.