#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Названы самые популярные в РФ марки синтетических моторных масел

«Нильсен»: «Лукойл» и Sintec укрепили лидерство на растущем рынке

Если российский авторынок лишь начинает демонстрировать первые осторожные признаки восстановления, то рынок автомобильных масел устойчиво растет уже продолжительное время.

С июня 2024 по май 2025 года продажи в отрасли увеличились на 2,3% – такие данные содержатся в исследовании аналитической компании «Нильсен». Более 50% объема продаж приходится на синтетические масла – спрос на продукты с высокими эксплуатационными характеристиками растет. Самые массовые по вязкости – 5W-30 и 5W-40, но категория 0W-20 за отчетный период динамично прибавляет в популярности – на 16% в денежном выражении.

Еще один тренд последнего времени – смещение покупательского внимания на качественную продукцию отечественных и локализовавших выпуск на территории РФ производителей. Сейчас эти торговые марки активно вытесняют импортные продукты, замечают аналитики. Так, совокупная доля брендов Sintec и «Лукойл» в сегменте синтетических масел достигла 56,4%, прибавив 4,3 процентных пункта за год – эти две марки укрепляют лидерство на растущем рынке.

Также в рейтинг ведущих производителей синтетических масел вошли Rolf, «Роснефть», Takayama, Motul и другие торговые марки.

Производители из пятёрки популярных брендов активно используют металлическую тару, поэтому формат такой упаковки значительно вырос в продажах – более 20% в денежном выражении. Но максимальный рост натуральных продаж – у продукции в пятилитровых пластиковых канистрах (+30%), которые ценятся за удобство при замене масла. Вообще канистры (любого литража) – по-прежнему наиболее популярный формат – их доля в структуре упаковки близка к 70%.

Источник:  Нильсен
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 50108
03.09.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0