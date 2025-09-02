#
Российский авторынок — началось восстановление?

Автостат: продажи легковушек за прошлую неделю выросли на 9,3%

Последняя неделя августа на российском рынке новых автомобилей выдалась позитивной – результаты продаж превзошли цифры, показанные неделей ранее.

Так, плюсовая динамика зафиксирована в сегменте легковых автомобилей: с 25 по 31 августа количество реализованных новых легковушек выросло по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 августа) на 9,3%. Есть рост и по продажам легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 13,6%. Спрос на крупнотоннажные грузовики (HCV) увеличился сразу на 36,8%, а на автобусы – аж на 83,7%.

Единственный сегмент, который в сравнении с предыдущей неделей немного «просел» – это среднетоннажные грузовики (MCV), но падение оказалось незначительным, всего 4,8%.

Впрочем, при всей позитивной картине момента, до окончательной ремиссии пока далеко: если сравнивать результаты концовки августа не с предыдущей неделей, а с прошлым годом, то они однозначно слабее: легковушки продаются хуже на 17%, легкие коммерческие машины – на 13,3%, среднетоннажные грузовики – на 39%, большегрузы – на 51,2%, автобусы – на 12,6%.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
02.09.2025 
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
