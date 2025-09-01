Ситуация с избытком непроданных машин — как она решается?

«Автостат»: осенью запасы машин на складах могут упасть до 350 тысяч единиц

Похоже, что затоваривание дилерских и дистрибьюторских складов, имевшее место в начале года и оценивавшееся экспертами объемами от 500 до 800 тысяч машин, постепенно сходит на нет.

«Полагаю, к осени запасы на складах придут в норму и уже в сентябре – октябре могут опуститься ниже 400 тысяч и достигнуть примерно 350 тысяч. Это более-менее сбалансированный уровень», — сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Целиков отметил, что к сокращению складских запасов подталкивает то, что летние приостановки производства на заводах совпали со снижением объемов ввоза машин в страну.

Год начался с падения авторынка, однако цифры продаж за июль и август говорят, что рынок постепенно восстанавливается и «начинает отходить от дна», констатирует эксперт.

Напомним, после этапа резкого роста дилерских сетей китайских марок и бума продаж наступил кризис: проиндексировался утильсбор, ужесточились условия финансирования покупки автомобилей в кредит. Эксперты предрекали уход с рынка ряда марок – фактически, для некоторых из них неутешительный прогноз оправдался. Остальные начали сдерживать цены, давать скидки и спецпредложения. Первые признаки разрешения кризиса появились в июне 2025-го.