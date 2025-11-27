Как правильно подготовить машину к зиме – 8 важных моментов

Переобулись? АКБ проверили? Но есть нюансы, о которых (даже опытные) водители забывают

Холод, снег, гололед и реагенты – серьезное испытание для любого автомобиля. Правильная подготовка к зиме – это не только вопрос комфорта, но и залог вашей безопасности и сохранности машины. Не откладывайте работы на последний момент: лучше провести их заранее, пока не ударили первые морозы.

1. Шины

Это самый важный пункт подготовки – основа зимней безопасности. Летние покрышки на холоде дубеют и теряют сцепление с дорогой, превращая машину в неуправляемую «ватрушку».

Зимняя резина обязательна, закон предписывает ее использование в определенный период (декабрь – февраль). Но ориентируйтесь еще и на температуру: переобуваться стоит, когда среднесуточная опускается ниже +7°C.

Определитесь с выбором шин. Именно под ваши условия эксплуатации. Липучки (фрикционные шины) хорошо работают на холодном асфальте, в слякоть и на мокрой дороге. Они менее шумные.

Шипы выигрывают на льду и укатанном снегу. Но они шумнее, у них чуть хуже сцепление на асфальте (особенно при торможении), и они дороже.

Теперь – о проверке давления. Многие водители недооценивают важность этого параметра, особенно в холодное время года. Основная причина – воздух при понижении температуры сжимается, поэтому давление в шинах падает. Осенью, когда столбик термометра опускается с +15°C до -5°C, шина может «потерять» 0.3-0.5 бара, хотя визуально это незаметно. Регулярно проверяйте и подкачивайте шины согласно рекомендациям производителя. Не снижайте давление для «лучшего сцепления» (если только не съехали на бездорожье) – это миф и опасно!

Проверьте также протектор на наличие порезов, грыж и остаточную высоту рисунка (для зимних шин — минимум 4 мм).

2. Аккумуляторная батарея (АКБ)

На морозе емкость АКБ падает, а нагрузка при запуске холодного двигателя возрастает. Измерьте напряжение на клеммах – на полностью заряженной АКБ оно должно быть не ниже 12,6 В. Важный момент: проверять напряжение надо не раньше чем через час, как заглушили двигатель.

Очистите окислы на клеммах щеткой – они препятствуют нормальной зарядке батареи. Если АКБ немолодая (3 года+) или вы ездите на короткие расстояния, подзарядите ее с помощью зарядного устройства до начала холодов.

Проверьте исправность генератора. При заведенном двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть 13,5-14,0 В.

3. Двигатель

Перед зимой обязательно убедитесь в исправности мотора. Нормально ли работают датчики и исполнительные механизмы в системе управления двигателем (Check Engine не горит?), в каком состоянии свечи зажигания, не подошел ли срок замены масла и антифриза. Легче пережить зиму помогут современные средства автохимии.

«Быстрый старт»

В сильные морозы запуск двигателя облегчит средство «Быстрый старт LAVR». Быстровоспламеняющийся состав в аэрозольном баллоне объемом 335 мл распыляется во впускной коллектор (за воздушным фильтром), чтобы гарантировать вспышку в цилиндрах.

«Быстрый старт» безопасен для металлов, пластиковых или резиновых элементов системы питания, однако его следует с осторожностью применять для дизельных двигателей со свечами накаливания.

Суперантигель

Владельцам дизельных автомобилей не помешает присадка в топливо «Суперантигель LAVR с диспергатором». Компоненты состава обволакивают кристаллы парафина и не позволяют им слипаться. Антигель применяется до помутнения и загустевания топлива, снижая температуру застывания и обеспечивая уверенный запуск при низких температурах.

4. Жидкости

Убедитесь, что охлаждающая жидкость (антифриз) соответствует климату вашего региона. Проверьте плотность ареометром. Старая или разбавленная водой жидкость может замерзнуть и разорвать радиатор или блок двигателя.

Концентрат незамерзающей жидкости

До наступления морозов слейте летнюю омывайку или водопроводную воду и залейте качественную зимнюю незамерзайку с запасом по температуре. Можно использовать концентрат «Anti Ice -80°C» от LAVR, который позволяет самостоятельно приготовить жидкость под соответствующие погодные условия. И при этом сэкономить. Можно приготовить раствор для зимы с температурой застывания от -79°C до -1°C.

5. Моторное масло

В регионах с экстремально низкими температурами можно рассмотреть переход на менее вязкое масло с индексом, например, 5W-30 или 0W-40. Такое легче прокачивается в холод и обеспечивает надежный запуск.

6. Фары и стекла

Хороший обзор – залог вашей безопасности. Убедитесь, что с щетками стеклоочистителя все в порядке. Старые, изношенные «дворники» на морозе дубеют и царапают стекла – замените их на новые. Можно также рассмотреть вариант покупки зимних щеток в чехлах – они дороже бескаркасных, но меньше теряют подвижность на морозе и, соответственно, лучше очищают стекло.

Антилед

Утром не придется тратить время и нервы на соскабливание льда, если воспользоваться «Размораживателем стекол Антилед» от производителя LAVR. Он растопит ледяную корку на лобовом стекле, не повредив при этом лакокрасочное покрытие.

Профессиональное аэрозольное средство на основе изопропилового спирта для быстрого (1-2 минуты) растворения льда и наледи также создаст невидимую пленку, которая предотвратит их повторное образование.

Зимой рано темнеет, поэтому убедитесь, что фары отрегулированы и чистые, а все лампы работают исправно.

7. Мойка и защита

Реагенты – главный враг кузова. Регулярно мойте автомобиль, уделяя особое внимание колесным аркам и днищу.

После мойки тщательно протирайте резиновые уплотнители дверей, багажника и капота. Для предотвращения примерзания используйте универсальную силиконовую смазку LAVR, которая попутно защитит резину от пересыхания и растрескивания, избавит от скрипов. Подойдет она и для ухода за пластиковыми элементами в салоне.

Силиконовая смазка

При распылении смазка равномерно покрывает детали сложной формы и конструкции (крепления ремней безопасности, петли). Для труднодоступных мест пригодится удлинительная трубка. Есть также вариант c губкой-аппликатором.

Замените текстильные коврики резиновыми «ковриками-поддонами». Они не пропустят в салон воду, снег и соль, их легко мыть.

8. Багажник

Обязательный атрибут в багажнике — щетка-скребок. Положите также в багажник буксировочный трос, провода для «прикуривания», лопатку, теплое одеяло и фонарик. Возможно, эти вещи вам и не пригодятся, но они гарантируют, что вы будете готовы к любым зимним сюрпризам и справитесь с любыми непредвиденными ситуациями.

Подводим итоги

Подготовка автомобиля к зиме – это комплекс мер, который займет у вас несколько часов, но сэкономит нервы, время и деньги на всю зиму. Начните с шин и аккумулятора, проверьте жидкости, укомплектуйте багажник недостающими предметами и препаратами, и ваша машина будет готова встретить холода во всеоружии.

Безопасной вам езды на зимних дорогах!

Кстати, бренд LAVR, на примере которого мы показывали, как ухаживать за машиной зимой, вошел в список финалистов Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем». А по этой ссылке вы можете проголосовать за абсолютного чемпиона в номинации «Автохимия».

Реклама|ООО ТД «ЛАВР», ИНН 7449074642|erid F7NfYUJCUneTTx4YJdgL