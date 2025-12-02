Выбираем полуприцеп: самый важный критерий

При выборе нового полуприцепа крайне важны его технические характеристики. Но еще важнее – экономические показатели, которые порой отодвигают на второй план. А зря…

Выбор и приобретение любого средства производства – крайне сложная и ответственная задача. От него в значительной мере зависит будущая эффективность работы предприятия, будь то огромный завод, маленькая мастерская, крупная транспортная компания или частный перевозчик. Полуприцеп – то самое средство производства, которое должно приносить прибыль и зарабатывать деньги владельцу. Как же правильно выбрать прицеп, которому предстоит возить грузы ближайшие 5…7 лет?

Все начинается с определения типа полуприцепа, выбора оптимальных технических характеристик и комплектации. Предположим, под планируемые грузы нам нужна шторная модель. Дальше определяем подойдет нам стандартный или удлиненный вариант, внутреннюю высоту и количество осей: три или четыре. Это во многом зависит от характеристик предполагаемого груза: компактный и тяжелый или объемный, но легкий. Теперь комплектация: откидной или наборный борт, наличие подъемной оси, закладных под коники и самих коников, инструментальных ящиков и многого другого. С основными параметрами будущей покупки определились. Теперь встает самый важный вопрос – какого производителя выбрать: отечественного или импортного, западного или восточного? И ответить на этот вопрос сегодня непросто.

Российский рынок полуприцепов за последние годы претерпел глобальные изменения: европейские производители, чья продукция пользовалась заслуженной репутацией, официально нас покинули. Приобрести надежный фирменный прицеп, ввезенный по «параллельной» схеме по-прежнему возможно, но… Цена сейчас сильно завышена, про официальную гарантию и фирменную сервисную сеть можно забыть, цены на запчасти будут соответствующие, да и доступны они не везде и не всегда – тот же параллельный импорт!

Свято место, как известно, пусто не бывает – его быстро заняли отечественные, турецкие, китайские и даже иранские производители. Эти полуприцепы относительно недороги, на них распространяется официальная гарантия, более-менее доступны запчасти. Но безоговорочного доверия у многих перевозчиков они пока не заслужили.

Вот и оказались перевозчики между двух полюсов. Один вариант – заказать надежного и проверенного европейца за большие деньги и как-то справляться с обслуживанием и возможными ремонтами. Другой – приобрести более доступную «темную лошадку» в надежде, что она не подведет. На этот счет есть две народные поговорки: «У богатых свои причуды» и «Скупой платит дважды», а оптимальное решение лежит где-то посредине. И чтобы ее найти нужно тщательно посчитать экономику эксплуатации потенциальной покупки. Все решает один параметр: затраты в рублях на километр пробега. От чего он зависит покажем на примере шторных полуприцепов WAGNERMAIER – нового, но уже известного на нашем рынке имени.

Общие формулы расчета себестоимости километра пробега предельно просты:

1. Общая стоимость владения = (Цена покупки + Переплата за кредит или лизинг + Страхование + Сервисное обслуживание) − Цена продажи

2. Стоимость одного километра пробега = Общая стоимость владения ÷ Пройденные километры

Теперь рассмотрим все составляющие этого расчета.

Начальную цену нового полуприцепа от WAGNERMAIER низкой не назовешь – в нее заложен фундамент его будущей надежности. В конструкции широко используются проверенные импортные комплектующие: оси SAF, тормозная пневмоаппаратура WABCO, немецкий материал тента, испанские стойки, австрийская сдвижная крыша и наилучшие материалы для производства рамы – здесь используется высокопрочная сталь S700.

Переплата за лизинг ожидаемая и соответствует цене прицепа, как и затраты на страхование КАСКО.

А вот по суммарным затратам на сервис полуприцеп от WAGNERMAIER выигрывает у большинства конкурентов. Сказывается применение самых надежных комплектующих, которые позволяют избежать незапланированных простоев из-за ремонта. Сюда же входит еще одна важная статья расходов – замена шин. При грамотной эксплуатации WAGNERMAIER поможет сэкономить и здесь – высокая точность изготовления рамы с погрешностью в десятые доли процентов обеспечивает снижение износа покрышек.

А теперь самое интересное – цена продажи подержанного прицепа. Здесь надежный, долговечный, оснащенный лучшими комплектующими прицеп оказывается в большом выигрыше. Прежде всего за счет солидного остаточного ресурса.

Суммируем расходы, делим на условные километры и выясняется, что премиальный WAGNERMAIER в итоге оказывается выгоднее не только дорогих европейских, но и более бюджетных одноклассников.

И это еще не все. Некоторые, не столь явные экономические преимущества в расчетную формулу не вошли. Надежные компоненты – минимум внеплановых ремонтов и затрат на них, а также отсутствие простоев, которые ведут к потере прибыли. Да и трехлетняя гарантия поможет минимизировать траты на ремонт.

Рама запатентованной конструкции легче и ниже своих аналогов. Высвободившиеся килограммы и сантиметры добавили грузоподъемности и объема кузова. Посчитаем число рейсов за пять условных лет и удивимся «лишней» прибыли. Экономия с одного рейса может показаться незначительной. Однако стоит умножить ее на количество рейсов— и вы получите солидную прибыль.

Подведем итог: как дорогой полуприцеп WAGNERMAIER окажется наиболее выгодным спустя пять лет эксплуатации? Формула успеха проста: высокая надёжность и качество (минимум ремонтов и простоев) + льготный лизинг (снижение начальных затрат) + высокая ликвидность (возврат инвестиций) = максимальная прибыль в долгосрочной перспективе.

Вот и получается, что при покупке полуприцепа стоит опираться не на его начальную стоимость, а на умеренную и хорошо прогнозируемую стоимость километра – именно этот параметр позволит вам управлять прибылью вашей компании.

Исполнительный директор ООО "Вагнермайер Руссланд" Рустам Субханкулов:

Мы не стремились создать изначально дешевый полуприцеп, наши цели: техническое совершенство, высокий уровень локализации и, как итог, экономическая эффективность.

Три этих параметра тесно взаимосвязаны. Надежная техника и проверенная комплектация снижают затраты на обслуживание, минимизируют поломки, а значит внеплановые ремонты и простои. Также важно, что такой полуприцеп будет иметь высокую вторичную цену. Значительный уровень локализации, достигнутый за счет внедрения новых запатентованных технических решений и большого объема НИОКР, позволил нам стать участниками программы льготного лизинга и снизить переплаты.

Мы видим среди своих покупателей, прежде всего, профессионалов, которые не гонятся за сиюминутной выгодой, а умеют считать деньги и планируют работать вдолгую.

Сергей Скоркин, сотрудник ООО «ГЛТ Москва»:

Опыт эксплуатации полуприцепов WAGNERMAIER у нас небольшой и пока только в теплое время года, а для нашей холодной и снежной страны очень важен опыт зимней езды: в метели, морозы, слякоть.

Первое впечатление от прицепа осталось положительное: хорошее качество изготовления и очень достойная комплектация: оси, тормозная система, электрика, тент – все фирменное, от известных производителей. А это не только надежность и удобство для водителя, но и потенциально низкие расходы на эксплуатацию, что очень важно, учитывая достаточно высокую цену нового российского прицепа. Мы эксплуатируем прицепы в среднем 7 лет. За это время на обслуживании и ремонтах можно неплохо сэкономить. А вот говорить о вторичной цене в столь отдаленной перспективе сложно – многое зависит от того, какая будет ситуация на рынке на момент продажи.

Покупку прицепов WAGNERMAIER в дальнейшем рассматриваем. Особо интересна короткая версия, которая наилучшим образом подходит под наши задачи.

Алексей, начальник колонны ЗАО «Желдоральянс»:

У нас есть опыт работы с полуприцепами различных производителей: эксплуатируем китайские и турецкие, бережно докатываем стареньких европейцев. В поисках замены для них и познакомились с полуприцепом WAGNERMAIER в удлиненном исполнении. Прицеп понравился и водителям, и эксплуатационникам. В первую очередь отметили мягкий, долговечный материал тента, фирменные оси и пневматику. При правильно выстроенной логистике и грамотной эксплуатации, своевременном и квалифицированном обслуживании технических проблем быть не должно. А значит и затраты на эксплуатацию можно спрогнозировать умеренные.

Фазыл Латыпов, технический директор компании «Интеграл»:

Очень короткий срок эксплуатации полуприцепа WAGNERMAIER не позволяет сделать какие-то серьезные выводы об его экономической эффективности. Можно отметить жесткую раму, которая не прогибается под нагрузкой, удобство при погрузке и выгрузке, отличную комплектацию. У прицепа хороший накат, соответственно, меньше расход топлива. Это как раз про экономию.

Официальный сайт производителя полуприцепов Wagnermaier (Вагнермайер) по ссылке.

Реклама|ООО «Вагнермайер Руссланд», ИНН 1674004003|erid F7NfYUJCUneTTxAvyZAw