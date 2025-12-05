Альтернативная автоистория — невиданные советские автомобили

Запорожец-универсал, Чайка-пикап, купе ЗИМ и другие странные версии машин СССР

Собранные в этой галерее автомобили сделал коллекционер и обладатель золотых рук Алексей Хлыстунов из Тюмени. За основу своих удивительных конверсий он берет, как правило, модели, выходившие в журнальной серии «Автолегенды СССР».

Творения Алексея зачастую выглядят настолько гармонично, что можно лишь пожалеть об отсутствии у них реальных прототипов. И если, скажем, ГАЗ-13 Чайка с кузовом пикап теоретически мог бы появиться, став советским аналогом американских Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, то Запорожец-универсал лишен смысла в силу его заднемоторной компоновки, хотя выглядит такая модификация ну очень элегантно!

Модели Алексея отличаются высоким вниманием к деталям, в том числе проработанным и раскрашенным интерьерам, поэтому смотреть на них – одно удовольствие. С разрешения автора публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, работы.

Рассадник курьезов — зачем СССР рекламировал дефицитные автомобили: э ксперт Канунников сравнил советскую и буржуазную рекламу автомобилей.

Фото: Алексей Хлыстунов