Альтернативная автоистория — невиданные советские автомобили
Собранные в этой галерее автомобили сделал коллекционер и обладатель золотых рук Алексей Хлыстунов из Тюмени. За основу своих удивительных конверсий он берет, как правило, модели, выходившие в журнальной серии «Автолегенды СССР».
Творения Алексея зачастую выглядят настолько гармонично, что можно лишь пожалеть об отсутствии у них реальных прототипов. И если, скажем, ГАЗ-13 Чайка с кузовом пикап теоретически мог бы появиться, став советским аналогом американских Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, то Запорожец-универсал лишен смысла в силу его заднемоторной компоновки, хотя выглядит такая модификация ну очень элегантно!
Модели Алексея отличаются высоким вниманием к деталям, в том числе проработанным и раскрашенным интерьерам, поэтому смотреть на них – одно удовольствие. С разрешения автора публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, работы.
Фото: Алексей Хлыстунов