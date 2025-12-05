#
Альтернативная автоистория — невиданные советские автомобили

Запорожец-универсал, Чайка-пикап, купе ЗИМ и другие странные версии машин СССР

Собранные в этой галерее автомобили сделал коллекционер и обладатель золотых рук Алексей Хлыстунов из Тюмени. За основу своих удивительных конверсий он берет, как правило, модели, выходившие в журнальной серии «Автолегенды СССР».

Зачем СССР скопировал американский Packard — история Чайки ГАЗ-13

Творения Алексея зачастую выглядят настолько гармонично, что можно лишь пожалеть об отсутствии у них реальных прототипов. И если, скажем, ГАЗ-13 Чайка с кузовом пикап теоретически мог бы появиться, став советским аналогом американских Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, то Запорожец-универсал лишен смысла в силу его заднемоторной компоновки, хотя выглядит такая модификация ну очень элегантно!

Модели Алексея отличаются высоким вниманием к деталям, в том числе проработанным и раскрашенным интерьерам, поэтому смотреть на них – одно удовольствие. С разрешения автора публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, работы.

ГАЗ-13 Чайка пикап
ГАЗ-13 Чайка пикап
ГАЗ-21 Север-3
ГАЗ-21 Север-3
ГАЗ-21 пожарная помпа
ГАЗ-21 пожарная помпа
ГАЗ-21 пикап
ГАЗ-21 кемпер
ГАЗ-21 «каблук»
ГАЗ-21 «каблук»
ГАЗ-22 из кинофильма «Лунный папа»
ГАЗ-21 эвакуатор
ГАЗ-24 пикап
ГАЗ-24 пикап
ГАЗ-69 пикап
ГАЗ-69 пикап
Москвич-400 Боливар
Москвич-400 Боливар
Москвич-407 «каблук»
Москвич-407 Турист
Москвич-407 Турист
Москвич-407 Турист с прицепом
Москвич-407 пикап
Москвич-407 пикап
Москвич-407 родстер
Москвич-407 купе
Москвич-407 купе
Москвич-407 «каблук»
Москвич-410 Боливар
Москвич-416С Боливар
Москвич-424Э Woody
Москвич-424Э Woody с прицепом Slumbercoach
УАЗ-469 пикап
ГАЗ-651
ГАЗ-824
ГАЗ-824
ЗАЗ-965 шутинг-брейк
ЗАЗ-965 шутинг-брейк
ЗАЗ-965 родстер
ЗАЗ-965 родстер
ЗАЗ-965 четырехдверный
ЗАЗ-965 четырехдверный
ЗАЗ-965 пикап с прицепом
ЗАЗ-966 шутинг-брейк
ЗАЗ-966 шутинг-брейк
Москвич-2140 Боливар
ГАЗ-М12 ЗИМ купе
ГАЗ-М12 ЗИМ купе
Старт пикап
Старт пикап
  • Рассадник курьезов зачем СССР рекламировал дефицитные автомобили: эксперт Канунников сравнил советскую и буржуазную рекламу автомобилей.

Фото: Алексей Хлыстунов

Ежов Андрей
05.12.2025 
