#
Разбираем брелок от GAC: есть нюанс

Найдено решение проблемы с бесключевым доступом GAC GS3

GAC GS3, 1.5T (170 л. с.), Р7, 2024 г. в.

Таких машин мы еще не видели! — 6 главных новинок зимы

У GS3 очень удобный бесключевой доступ: подошел к машине – центральный замок разблокировал двери. Отошел – заблокировал. Всё было отлично летом, но с приходом холодов система стала работать через раз. Очевидное решение – заменить батарейку в брелоке.

Раздобыл новую батарейку CR2032 и принялся разбирать брелок. После 30 минут тщетных попыток всё же пришлось посмотреть видеоинструкцию по разборке в интернете. Из нее выяснилось, что я всё делал правильно, но почему-то ничего не получалось. В итоге еще через ­полчаса брелок сдался.

Оказывается, чтобы заменить батарейку, нужно разобрать его на шесть (!) частей. Необъяснимо сложно. Зато функция бесключевого доступа готова к зимней эксплуатации.

Константин Васильев
06.12.2025 
