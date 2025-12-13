Как это возможно? Внедорожник с полной массой за 3 т и расходом 8 л на сотню

Вышел отчет по эксплуатации обновленного GWM Poer

Давненько в нашем редакционном парке не было пикапов. Недавно этот пробел заполнил обновленный Great Wall Poer. Кстати, не так давно российское представительство провело ребрендинг и теперь предлагает называть автомобили Great Wall аббревиатурой GWM – от полного названия компании Great Wall Motor.

Наш Poer – с новым дизелем 2.4 (184 л. с.) и девятиступенчатым автоматом. Такая же связка стоит на внедорожнике Haval H9. В максимальной комплектации Premium такой пикап тянет на 4 млн рублей. Не дороговато ли для грузовика? И окажется ли он таким же крепким, как и чай, в честь которого назван?

Первое, к чему пришлось привыкать, это ограничения. С полной массой за три тонны пикапу нельзя в левый ряд, если полос движения больше трех.

Обидно, ведь никакой грузовой кондовости у обновленного GWM нет. Дело не только в симпатичной и местами довольно дорогой отделке салона, хотя и она свою роль в ощущениях играет. Редкий случай, когда за рулем пикапа удобно сидеть – и даже руль регулируется по углу наклона.

Заливная горловина бачка омывателя расположена неудачно, рядом с задней кромкой капота. Часть жидкости при заливке гарантировано ­прольется.

Еще больше порадовал задний диван. Это именно что диван, а не скамейка. Для пикапа там неожиданно просторно, да и дополнительное оснащение вроде дефлекторов или центрального подлокотника радует. Под подушкой дивана уместилось много вещей, которые обычно я вожу в багажнике – например, дорожный набор и инструмент.

Спинка тоже откидывается – и за нее можно много чего убрать. Там живут гидравлический домкрат, лопата и еще много чего важного из вещей хозяйственного водителя.

Еще до 10 тысяч км стала сбоить система мониторинга давления в шинах.

Кузов стандартный, размером примерно полтора на полтора метра. По умолчанию он покрыт ударопрочным составом. Работу на метровой погрузочной высоте заметно облегчает дополнительная подножка, выезжающая из торца откидного борта. Сам борт оснащен газовыми доводчиками.

Приятно удивила шумоизоляция, причем не только в ощущениях – профессиональным шумомером на скорости 100 км/ч я намерил меньше 70 дБА. Многие не самые дешевые кроссоверы на этой скорости шумнее.

Пока автоматическое переключение дальнего света работает без сбоев. Претензий к ближнему свету тоже нет. Обогрев руля работает эффективно. Греется весь обод, а не только места хвата. Кнопка расположена на спице руля.

Пока наш пикап прошел лишь 11 000 км и говорить о надежности нового автомата собственной разработки GWM рано. Но к алгоритму его работы и настройкам у меня претензий нет: ни излишней любви к пониженным передачам, ни задумчивости при резких ускорениях. При езде о коробке я вообще не думаю, а это главный признак хорошего автомата.

Как не думаю и о поисках АЗС, ибо заезжаю на них редко. Тяжелый пикап с легкостью укладывается в восемь литров солярки на сотню, и с 80‑литровым баком запас хода приближается к тысяче километров.

Подобная схема мониторинга слепых зон удобна: даже если зеркало будет покрыто ­грязью, индикатор всегда видно.

Полный привод – постоянный, с многодисковой муфтой, подключающей передок. По идее, она уступает дифференциалу в живучести, но на деле пока довести ее до перегрева не получалось. Да и опыт ее применения на внедорожниках Tank сугубо положительный.

На бездорожье больше смущают асфальтовые шины и целиком окрашенные бамперы. Лучше бы сделать обвес из черного пластика, тем более «внедорожная» геометрия и энергоемкость подвески вне дорог позволяют многое.

USB-разъем под салонным зеркалом избавляет от необходимости тянуть провод от регистратора через весь салон.

Радует неплохая толщина краски – в среднем около 130 мкм. А все панели кузова, кроме крыши, оцинкованы.

Впрочем, без мелких проблем не обошлось. С первым похолоданием начались сбои в системе мониторинга давления в шинах. Сначала «терялось» одно колесо, затем другое. В итоге теперь горит ошибка в давлении всех четырех, причем если перелистнуть трипкомпьютер на показания давления, то оно в норме у всех четырех шин. На всякий случай проверил давление вручную – всё в порядке!

Вечно горящая индикация неисправности на панели приборов раздражает. Как раздражает и алгоритм вызова меню трипкомпьютера. По умолчанию центральное место на приборке занимает анимация активных ассистентов водителя. А чтобы перейти в меню, нужно удерживать несколько секунд кнопку «ОК» на правой спице руля. Эта операция отвлекает от дороги и срабатывает не всегда.

Но положительных моментов больше. Обновленный GWM Poer совершенно не производит утилитарного впечатления и на ходу больше напоминает американские траки, нежели японские пикапы – как в комфорте, так и в удобстве. Расходы на содержание низкие, ибо пока состоят исключительно из топлива. Но впереди первое плановое ТО. И первые заморозки.

GWM Poer, 2,4 (184 л. с.), А9

Изготовитель – Great Wall Motor (GWM), Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2025 года

Пробег на момент отчета – 11 300 км

Публикации ЗР: № 10, 11, 2025

Расходы на содержание (7300–11 300 км)*

Расходы на содержание (7300–11 300 км) - 22 563 руб.

Из них ДТ (средний расход 7,98 л/100 км) - 22 563 руб.

Стоимость 1 км пробега- 5,63 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.