К холодам готовы: три главные зимние шины Doublestar

Что это за модели? На какие автомобили подходят? И почему на них дают годовую гарантию? Ответы – ниже.

Шины Doublestar уже известны в России. Официально их поставляют с 2017 года, тогда как сама компания имеет более чем столетнюю историю. В Китае у группы Doublestar шесть шинных заводов, чья производительность превышает 20 млн легковых покрышек в год – и это не считая грузовых шин.

Продукция поставляется на первичную комплектацию таким автопроизводителям, как Chery, Geely, FAW, Great Wall Motor, Sinotruk, Foton. А на экспорт шины Doublestar расходятся по 180 странам мира, включая Европу, Америку, Ближний Восток и, конечно, Россию.

Любопытный факт – с 2018 года группа Doublestar является основным акционером южнокорейской компании Kumho со всеми ее заводами, исследовательскими центрами и ноу-хау. Но есть и свой центр разработок, и полигон с 15 типами покрытий. В 2025 году Doublestar стал первым по величине брендом шин в Китае согласно рейтингу «World Brand Lab: 500 самых дорогих брендов Китая».

Всё это позволяет иметь очень широкий модельный ряд шин. Например, для зимы Doublestar предлагает две шипованные модели и шесть фрикционных. Какие интересные решения в них применены?

Шиповки Doublestar Winterking DW01 можно купить в посадочных диаметрах от 14 до 20 дюймов.

Возьмем шипованную покрышку Doublestar Winterking DW01. Она выпускается в 41 типоразмере. Шипы с твердосплавными вставками равномерно, в несколько рядов распределены по ширине протектора – от центра до плечевых зон. Получается, что каждый шип в пятне контакта с дорогой попадает на «свежий» твердый лед, а не в рыхлый след от предыдущего шипа.

Характерные резервуары вокруг шипов позволяют отводить от них воду и ледяную крошку. Так обеспечивается максимальное сцепление при каждом касании шипа с поверхностью и равномерное распределение усилий в пятне контакта: автомобиль покладист на льду.

Сплошное центральное ребро улучшает устойчивость, особенно на заснеженной и обледенелой дороге, а резервуары вокруг шипов обеспечивают дополнительное сцепление на льду.

На снегу и мокрой дороге особенно важна работа инновационного рисунка протектора с V-образными канавками, а также состав сверхнизкотемпературной резиновой смеси – но при ее создании учитывался и максимально возможный ресурс. А рисунок протектора, созданный за счет разнонаправленных наклонных блоков и ламелей, со сплошным центральным ребром, улучшает управляемость и сопротивление аквапланированию.

Фрикционная шина Doublestar Winterking DW02 – «мягкого скандинавского» типа.

Поклонникам нешипованных шин адресована модель Doublestar Winterking DW02, которую производят аж в 72 типоразмерах - от 14 до 21 дюйма. Это «скандинавская» фрикционная шина, чей сверхнизкотемпературный компаунд сохраняет мягкость в сильный мороз. Асимметричный рисунок протектора одновременно улучшает устойчивость в поворотах, обеспечивает хорошее продольное сцепление. Одна сторона протектора спроектирована для повышения тяги при разгоне и повышения эффективности торможения, вторая сторона отрабатывает при рулении.

Асимметричный рисунок протектора и специальные фаски на блоках.

Трехмерная конструкция прорезей-ламелей позволяет уменьшить подвижность блоков резины и тем самым улучшить сцепление на скользкой дороге. При движении ламели смыкаются, образуя прочные блоки и множество кромок сцепления. Форма блоков, имеющих специальную фаску, предотвращает излишнюю деформацию и увеличивает пятно контакта. То есть, сокращает тормозной путь и улучшает динамику разгона.

Doublestar Winterking DW09 – фрикционная покрышка с направленным рисунком протектора.

Есть в гамме и нешипованная шина c V-образным рисунком протектора, Doublestar Winterking DW09, в которой в расчете на скоростные автомобили акцент сделан на сцепных свойствах на мокром и заснеженном асфальте. Выпускается 17 типоразмеров – от 17–20 дюймов.

В рисунке протектора заметны широкие и прямые продольные канавки, которые эффективно отводят воду или снежную кашу, улучшая управляемость на мокрой дороге и повышая устойчивость к аквапланированию. А боковые канавки, расположенные со смещением, дают сцепление на заснеженной дороге. На льду работают мелкие ламели и специальный состав резиновой смеси.

В модели Winterking DW09 особое внимание уделено отведению воды и снежной каши из пятна контакта – через сеть широких канавок.

DW09 придётся по душе любителям акустического комфорта в салоне – благодаря оптимизированному рисунку протектора и эластичной резиновой смеси.

На всю линейку легковых зимних шин Doublestar распространяется расширенная гарантия от официального представительства. Она позволяет в течение года после покупки комплекта шин бесплатно заменить или отремонтировать поврежденную покрышку – проколотую, порезанную или разорванную в результате удара. Для российских дорог – весьма ценное предложение.

Реклама|ООО «Сталкер», ИНН 7719614965|erid F7NfYUJCUneTTxrAgYNC