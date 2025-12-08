Эти колесные диски обладают очень важными и полезными преимуществами
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Какие колеса лучше: литые или кованые?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:
– Литые колеса – самые распространенные. Как следует из названия, делаются они по самой простой технологии – посредством отливки в матрицу. Такие колеса дешевле, имеют большие возможности для дизайнерских изысков, однако не самые прочные и наименее пластичные. При сильном ударе они не только мнутся, но зачастую и трескаются или раскалываются.
Кованые колеса изготавливают методом горячей объемной штамповки и последующей механической обработки из более легких алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана. Такая технология обеспечивает наилучшую внутреннюю структуру металла. Однако ею владеет не так много изготовителей, поэтому настоящие кованые колеса дороже литых.
Вдобавок к гораздо меньшему весу, ковка пластичнее: при сильном ударе она ведет себя подобно штампованному стальному колесу – не трескается, а мнется. Правда, обычно сильнее страдает боковина шины.
