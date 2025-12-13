Индийские автомобили дешевле «китайцев»

Индия славится не только слонами, чаем, йогами и кинематографом. Индусы делают миллионы простых и доступных автомобилей. А нас научат?

Индийский рынок занимает третье место по объему продаж новых автомобилей, уступая лишь Китаю и США. Вполне вероятно, что Индия в состоянии обойти конкурентов. По крайней мере, по населению она уже превзошла всех в мире. К началу следующего года в Индии будет проживать 1,5 миллиарда человек. Ноздря в ноздрю за ней идет Китай, но там – на несколько сотен тысяч меньше.





Главная тема новой «Разборки недели» - визит Владимира Путина в Индию и сотрудничество стран в автомобилестроении. Учиться у индийского автопрома есть чему. Индия не только миллионами выпускает собственные автомобили, но и владеет всемирно известными марками, такими как Jaguar/Land Rover, а также плотно сотрудничает с Ford, Renault, Suzuki. Местному автогиганту принадлежит знаменитая итальянская дизайн-студия Pininfarina.

Зритель «Разборки недели» подтвердил проблему с запуском эксплуатируемых в России Porsche, которых отключили от спутника. Сколько стоит вернуть «Порш» в рабочее состояние?

Новой «Волгой» станут три модели Geely. Теперь точно? Или? Вспоминаем легендарные советские «Волги» и предлагаем названия для моделей, которые собираются выпускать в Нижнем Новгороде.

Замена старого аккумулятора на батарею от MZD.

Электронные водительские удостоверения хотят приравнять к пластиковым. Зачем? Так проще блокировать или есть другие причины? Задаем вопросы заместителю главного редактора «За рулем» и автоюристу.

Новый интерьер для Exeed Exlantix ET. Еще больше шика!

В конце выпуска – индийская реклама, в которой старой машине делают кардинальный рестайлинг с помощью слона, вернее, слоном. Зачем? Смотрим до конца и выигрываем подписку на журнал «За рулем»!