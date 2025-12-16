Человек и автомобиль: дуэт в движении

Все без исключения люди ждут стремительно приближающиеся новогодние каникулы.

Внеочередной отпуск буквально заманивает совершить новые открытия, отправившись в увлекательные путешествия. Каждый распоряжается этим временем по-своему. Улететь на край света, конечно, здорово, но очень затратно финансово и малоинтересно с точки зрения самого процесса путешествия.

Что может быть романтичнее, чем дорога, расстилающаяся перед вами, и автомобиль, послушно следующий за поворотом руля?

Автопутешествие — это особый вид свободы, где люди и автомобиль становятся единым целым в бесконечном диалоге с пространством. Но очень важно помнить о том, что, как и любое другое путешествие, автомобильный трип необходимо тщательно спланировать.

Начать стоит с подготовки маршрута. С фундаментальной точки зрения, мы имеем четыре направления – север, юг, запад и восток. В реальности же дорожная сеть России простирается более чем на 4 000 000 километро, и мест, где еще не ступала ваша нога, превеликое множество.

Не утонуть в направлениях и достопримечательностях поможет информационно-сервисная платформа «Горизонты России», созданная крупнейшей нефтяной компанией России «Роснефть» в партнерстве с самыми компетентными специалистами из мира туризма, а также региональными туристическими центрами и органами власти.

На данный момент компания «Роснефть», являющаяся амбассадором развития автотуризма в России, представила уже более 50 уникальных маршрутов, проходящих по 17 регионам страны. 25 маршрутов уже размещены на платформе «Горизонты России».

Почему стоит воспользоваться платформой «Горизонты России», а не устраивать свой интернет-скаутинг по подбору интересующих точек? Ответ простой. Главным принципом формирования проекта «Горизонты России» является модульная платформа. Благодаря такому устройству базы знаний пользователи могут редактировать свое путешествие на основе личных предпочтений: в маршрут можно добавлять интересующие пользователя достопримечательности, рекреационные зоны и АЗС с необходимыми в дороге сервисами. Время на построение проверенного и безопасного маршрута вы потратите гораздо меньше. Кроме того, все локации, предложенные «Горизонтами России», проверены профессионалами.

Найти проект очень просто. Перейдите по адресу https://russianhorizons.ru, при помощи простого интерфейса скомпонуйте собственный маршрут, перекиньте его в навигационное приложение в один клик и отправляйтесь в путь.

Кстати, мобильное приложение «АЗС Роснефть» может превратить ваше путешествие из дуэта в полноценное трио, став незаменимым помощником в пути. Внутри цифрового ассистента вы можете узнать информацию обо всех актуальных акциях, доступных на заправочных комплексах, найти на карте ближайшую АЗС и узнать, какие дополнительные услуги на ней доступны. Кроме того, если у вас во время заправки нет желания выходить из тёплого автомобиля, приложение поможет оплатить топливо дистанционно.

Кроме этого, мобильное приложение «АЗС Роснефть» позволяет стать участником программы лояльности «Семейная команда». Выпустить виртуальную карту можно за считаные секунды, а пользоваться привилегиями программы – долгие годы. Наличие физической, пластиковой карты участника больше не требуется. Достаточно QR кода, который можно предъявить на кассе прямо с экрана устройства.

«Семейная команда» – это не только про выгоду на каждом заправленном литре высококачественного топлива от «Роснефти». Накопить заветные баллы можно буквально за всё: при покупке вкуснейшего кофе родом из Венесуэлы, товаров в магазине на АЗС и даже легендарных хот-догов в кафе «Зерно». Потратить накопленные баллы в будущем, так же просто, они имеют стабильный курс: 1 балл=1 рубль.

Кстати, ассортимент кафе «Зерно», доступен в Москве для заказа в крупном сервисе доставки, и любимые лакомства в любое время суток напомнят вам о незабываемых минутах путешествия.

Проанализировав всё, можно сделать очевидный вывод. Уютные и в то же время технологичные заправочные комплексы компании «Роснефть», многофункциональное мобильное приложение, информационно-сервисная платформа «Горизонты России» и другие услуги от компании «Роснефть«– это большая экосистема, работающая для каждого и позволяющая окунуться в чарующий мир автопутешествий без опасности и сомнений.

