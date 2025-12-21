«Членовозы» СССР — что это и кто еще пытался их делать

Эксперт Канунников рассказал про минусы самых элитных автомобилей соцстран

В позднем СССР «членовозами» называли лимузины ЗИЛ, на которых возили высшее руководство страны – членов (отсюда и прозвище машин) политбюро ЦК КПСС.

Создать собственный автомобиль для высшего руководства страны, так или иначе, пытались практически все страны, обладающие собственным автопромом. И социалистические государства – не исключение. Но в большинстве случаев не получалось. А если и получалось, то нечто забавное.

Автомобили от советской России

Советские ЗИС-110 использовали в ГДР и других соцстранах.

Возникшие после Второй мировой войны европейские социалистические государства быстро ощутили потребность в автомобилях для руководства коммунистических партий и правительств. Но даже Германия и Чехословакия, где до войны существовал собственный мощный автопром, неохотно использовали довоенные представительские машины, доставшиеся от капиталистической формации. А ведь иные соцстраны собственных представительских машин просто никогда не делали.

Советский Союз стал снабжать руководителей братских, как любили писать тогда, стран лимузинами и кабриолетами семейства ЗИС-110.

Кстати, советский лимузин получил даже президент совсем не социалистической Финляндии Юхо Кусти Паасикиви. Но он активно продвигал политику сотрудничества с СССР. И ЗИС-110 в данном случае стал неким символом, ведь предыдущий президент Финляндии Карл Густав Маннергейм пользовался подарочным немецким Mercedes-Benz 770.

Лимузины и кабриолеты ЗИС стали главными автомобилями соцстран Европы и Азии, включая Китай и Вьетнам. Причем лидерам этих стран отправили даже бронированные ЗИС-115, на которых в Союзе возили Иосифа Сталина и его ближайших соратников.

Вслед за ЗИС-110 в соцстраны поставляли и более поздние модели московского завода, в том числе кабриолеты для торжественных проездов между рядами граждан, воодушевленных встречей с руководителями и почетными гостями.

Но попытки сделать собственный представительский автомобиль все-таки предпринимались. Причем машины иной раз получались очень необычные, а иногда странные.

Чешские особые автомобили

После войны Skoda Superb собирали только для правительства Чехословакии.

В довоенной Чехословакии делали немало самых разных легковых (по-чешски – osobni) автомобилей разных классов. В том числе представительские Skoda Superb. Автомобили именно этой модели стали правительственными сразу после войны.

В 1946-1949 годах собрали 162 машины с новым кузовом на шасси довоенной версии Typ 924. На такие Шкоды ставили 6-цилиндровый мотор рабочим объемом 3,1 л, мощностью 85 л.с. при 2500 об/мин.

Довоенный Mercedes-Benz 770 в чешском кузове фирмы Sodomka.

После того как Чехословакия в 1958 году стала социалистической, для ее руководства, как, кстати, и для правительств иных стран Восточного блока, особенно важными стали открытые парадные автомобили представительского класса.

Первый подобной машиной в Чехословакии был огромный довоенный немецкий Mercedes-Benz 770. Но в новых реалиях этот автомобиль выглядел, конечно, инородным. И вскоре на довоенное шасси поставили новый кузов знаменитого чешского ателье Sodomka.

Бронированную Skoda VOS создали для руководства ЧССР.

Социалистическая власть Чехословакии озаботилась, конечно, и новым представительским автомобилем. Причем даже бронированным! Им стал Skoda VOS (Vladni Osobni Special – правительственный, легковой, специальный). Автомобиль, хоть и считался Шкодой, был плодом совместной деятельности нескольких предприятий.

На машине стоял силовой агрегат Praga: мотор объемом 5,2 л мощностью 120 л.с. и четырехступенчатая коробка передач. Собирали VOS на фабрике Sodomka (вскоре переименованной в Karosa). А завод Skoda делал бронекапсулу, поскольку имел опыт производства танков.

Сделали два варианта автомобиля: тяжелый (с мощным бронированием и массой около 4500 кг) и легкий (массой 3800 кг). С 1948 по 1953 годы собрали 107 Skoda VOS, часть из которых отправили в другие соцстраны. Даже в Китай.

Кабриолетов Tatra 613S собрали всего пять.

Позднее высшее руководство ЧССР пользовалось все-таки советскими лимузинами. К слову, на седанах Tatra ездили чиновники среднего звена. Правда, уже в первой половине 1980-х годов собрали 133 специальных седана Tatra 613S с удлиненной до 3130 мм базой и пять аналогичных кабриолетов Tatra 613S Kabriolet. Но президента ЧССР Густава Гусака возили на ЗИЛ-111Д, а потом на ЗИЛ-4104.

Германские демократические Volvo и Citroen

В 1969 году сделали два парадных автомобиля на базе Sachsenring 240.

Германия до Второй мировой войны имела мощный, передовой автопром. Но руководство ГДР принципиально отказалось от наследия Третьего рейха. Первый президент ГДР Вильгельм Пик, как и лидеры иных соцстран, использовал советский ЗИС-110.

Правда, в Цвиккау где располагался завод знаменитой фирмы Horch, входящей до войны в концерн Auto Union, в 1955 году развернули производство не только малолитражек Zwickau, которые после модернизации превратились в Trabant, но и автомобиля класса нашей Волги.

Рекомендуем Этот советский автомобиль имел уникальную для своего времени опцию

Причем поначалу использовали довоенное имя Horch. Но машина модели P240 с колесной базой 2800 мм и шестицилиндровым двигателем объемом 2,4 л мощностью 80 л.с. для высшего руководства была все-таки слишком скромной. Изготовив около 100 автомобилей под именем Horch, в 1956 году модель переименовали в Sachsenring по имени завода и расположенной поблизости гоночной трассы.

Производство Р240 было нерентабельным, а правительственной машина так и не стала. В 1959 году выпуск свернули, изготовив 1382 автомобиля. Помимо седана делали единичные кабриолеты и универсалы. Но не получив статус правительственного, Sachsenring стал все-таки парадным. В 1969 году на старые шасси водрузили новые открытые и довольно неуклюжие, но монументальные кузова.

Удлиненный Volvo семейства 260 лидера ГДР Эриха Хонеккера.

В ежедневных поездках последний лидер ГДР Эрих Хонеккер пользовался относительно демократичными, но западными, капиталистическими автомобилями – удлиненными Volvo разных моделей и Citroen CX, в том числе тоже с удлиненной базой.

Длиннобазный Citroen CХ из автопарка руководителя ГДР.

По понятным причинам автомобилей Mercedes-Benz руководство ГДР избегало. В отличие от лидеров других соцстран.

Мерседесы народной демократии

Именно Mercedes-Benz особенно ценили руководители некоторых стран народной демократии. У лидера Народной Республики Болгария (НРБ) Тодора Живкова в 1958 году появился седан Mercedes-Benz 300d c 3-литровым 150-сильным двигателем.

Mercedes-Benz семейства W100 – один из самых любимых автомобилей лидеров стран народной демократии.

Но самой любимой моделью социалистических лидеров стал Mercedes-Benz 600 первого поколения – семейства W100, который оснащали двигателем V8 рабочим объемом 6,3 л мощностью 250 л.с. Обычно это были автомобили версии Pullman с базой 3900 мм. Машину производили с 1963 по 1981 годы.

«Шестисотые» были у Тодора Живкова, ценителя роскоши президента Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) Иосипа Броз Тито, а также у руководителя Румынии Николае Чаушеску.

Но в Румынии, к слову, создали и свой представительский автомобиль. Причем очень необычный.

Румынский особенный автомобиль

Николае и Елена Чаушеско в эксклюзивном ARO 304.

В 1977-1978 годах в Румынии собрали несколько ARO 304 – удлиненный и моноприводный вариант известного утилитарного полноприводного внедорожника ARO 240 с 90-сильным 2,5-литровым мотором.

В 1987 году построили модернизированный ARO 306. Эти автомобили использовали для торжественных публичных выездов Никокалае Чаушеску. В том числе – с почетными гостями. В частности, в таком ARO по Бухаресту в 1987 году провезли и генсека КПСС Михаила Горбачева.

Собрали всего четыре или шесть экземпляров чудных ARO. Один отправили лидеру ГДР Эриху Хонеккеру, еще один – диктатору Ливии Муаммару Каддафи.

Китайский «членовоз» Hongqi

Ранний китайский лимузин Hongqi CА770.

Первым официальным автомобилем революционного Китая стал бронированный ЗИС-115, который Сталин подарил Мао Цзэдуну. Но в эпоху «великого скачка» на Первом автозаводе (FAW), построенном с помощью СССР, создали собственные лимузины и кабриолеты Hongqi («Красное знамя»).

Почти шестиметровый лимузин с дизайном передка по мотивам американского Крайслера 1955 года оснастили мотором V8 объемом 5,7 л и мощностью около 200 л.с. Двигатель, вероятно, тоже имел американское происхождение.

Создавая «Красное знамя», китайцы оглядывались на самые монументальные автомобили тех лет. Hongqi CА72 даже показывали в 1960 году в Лейпциге на престижной в социалистическом мире ярмарке. Именно после этого фото автомобиля появились и в западноевропейской прессе.

Парадный кабриолет Hongqi CА72.

Не сильно модернизируя, Hongqi делали десятилетиями. В 1970-е годы изготовили опытные образцы с заметно измененным, осовремененным дизайном, но в серию они не пошли. Вероятно, машина эпохи Великого скачка олицетворяла вечные ценности китайской революции.

Однако в кардинально изменившемся автомобильном мире Китая и эти ценности получили новую трактовку.

Флагман автопрома КНР – Hongqi L5, представленный в 2023 году, сохранил некоторые стилистические мотивы первой модели, но технически машина с 4-литровым двигателем V8 мощностью 387 л.с., разумеется, совсем иная.

А вот представительские модели европейских соцстран продолжения не получили. Зато привлекают заслуженное внимание в музеях.

