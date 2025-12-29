Супротек против Василия Алибабаевича

Современная автохимия позволяет минимизировать последствия применения некачественного топлива

Известный персонаж популярной кинокомедии, мелкий жулик Василий Алибабаевич промышлял тем, что разбавлял бензин ослиной мочой, за что и загремел в колонию. Давно это было, нынче и ослов столько не сыщешь, да и бензин, особенно на именитых сетевых заправках никто не разбавляет. Но страна у нас большая, бензоколонки бывают разные, да и последователи киношного восточного воришки не все еще перевелись. Так что в бак любимого автомобиля может попасть всякое. И даже при езде на фирменном, качественном бензине топливная система со временем загрязняется. Как с этим бороться? Сейчас расскажем, но сначала разберемся с чем предстоит бороться.

Сразу скажем, что с жуткими субстанциями, которые и бензином назвать нельзя, флакончик с химией вряд ли справится. Правда залить такое в бак в наше время очень маловероятно, по крайней мере в цивилизованных местах и на солидных АЗС. А вот топлива, которые не дотягивают до требований действующих стандартов, пока еще встречаются. Быстро они мотор не убьют, но жизнь ему вполне могут сократить. Вода, механические загрязнения, нежелательные химические вещества, которых в топливе вовсе не должно быть или которых там больше, чем допускается – вся эта «радость» способствует развитию коррозии деталей, ускоряет износ подвижных частей (насосов, клапанов), способствует появлению отложений где это только возможно, резко ускоряет процесс появления нагара в камере сгорания двигателя… Результат – затрудненный пуск мотора, особенно в холода, снижение тяги, неустойчивые холостые обороты, провалы при разгоне, рост топливного «аппетита», дым из выхлопной трубы. Когда процесс подачи топлива в цилиндры нарушен, что еще можно ждать от несчастного двигателя: насос не качает, клапана не отсекают, форсунки распыливают кое-как. Так и до локальных перегревов и даже до разрушения поршней, колец или клапанов можно доездится.

Компания «Супротек» предлагает два пути для кардинального решения вопроса чистоты и работоспособности топливной системы: профилактику и лечение. Препараты используются тоже разные. Начнем с профилактики. Моющие присадки SGA и SDA предназначены для бензиновых и дизельных двигателей соответственно. Это профилактический препарат, который нужно применять при каждой заправке автомобиля. По сути, это дополнительная порция присадок в топливо, которая повышает его смазывающие и очищающие свойства, а также борется с коррозией. Присадки, при регулярном применении, позволяют поддерживать топливную систему, камеру сгорания, распылители форсунок в чистоте и, соответственно, обеспечивать нормальную, штатную подачу топлива. Но с тяжелыми, запущенными случаями это препарат вряд ли справится.

Для загрязненных систем топливоподачи и покрытых слоем нагара камер существует «ударный» препарат - Очиститель топливной системы «Супротек». Он тоже бывает «бензиновым» или «дизельным». Это мощное средство для однократного применения в особо запущенных случаях. Его основное действие – очистка от грязи и нагара, а еще очиститель может удалять влагу, попавшую теми или иными путями в топливный бак.

Специально для дизельных двигателей специалистами «Супротека» разработано средство Антигель «КОМПЛЕКС» 3 в 1. Его главная задача – улучшить низкотемпературные свойства дизельного топлива и снизить температуру гарантированного пуска двигателя в мороз. Попутно препарат повышает на 3-4 единицы цетановое число и смазывает топливную аппаратуру. Из свойств антигеля, которые не заявлены во всеуслышанье, отметим борьбу с водяным конденсатом, коррозией и очистку системы. Этот функционал для препарата не самый главный, но он у «КОМПЛЕКСА» тоже присутствует.

А как же знаменитые триботехнические препараты? Где знаменитый минерал мелкого помола? – спросят любопытные или особо ехидные читатели. Давайте не будем лить всю известную «химию» в один флакон. Трибосостав работает там, где он нужен и эффективен – в препарате Супротек ТНВД, предназначенном для восстановления работоспособности топливных насосов высокого давления. Особо отметим: изношенных, а не «убитых» насосов. И чем раньше Супротек ТНВД начать применять, тем более выраженным и длительным будет его эффект.

В заключение несколько слов о том, какие препараты «Супротек» когда применять. Топливные присадки используются регулярно, при каждой заправке автомобиля – так достигается максимальный эффект. Если это делать с самого начала эксплуатации авто – очиститель не понадобится. А вот в бак пожилой машины, да еще и с неизвестной историей, его стоит залить, чтобы очистить систему и камеру сгорания. Дальше – присадки для поддержания достигнутого результата.

С антигелем все понятно – применяем холодной зимой и в переходный период, когда за бортом уже резко похолодало, а уверенности в том, что дизельное топливо зимнее нет. С препаратом Супротек ТНВД все совсем просто – используем при первых симптомах износа насоса высокого давления или насос-форсунок: снижение тяги дизеля, дымление, затрудненный пуск, появление ошибок в диагностической системе, связанных с падением давления топлива.

И, на прощание, мудрый совет от «Супротек»: тщательно выбирайте заправку, не лейте в бак топливо, которому нет доверия. Автохимия поможет минимизировать последствия применения некачественного бензина или дизеля, но она не всесильна и лучше до этих последствий не доводить.

Реклама| ООО «НПТК «СУПРОТЕК», ИНН 802344810|erid F7NfYUJCUneTUT4BUf67