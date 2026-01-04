Новая версия популярного внедорожника и другие интересные авто: скоро в России

Раскрыты подробности о пикапе BAW 212, новой Nissan Teana, Chery T9L и iCar V27

BAW 212

Рамный внедорожник BAW 212, сочетающий в себе черты сразу всех классиков жанра, у нас официально продается. В Гуанчжоу показали пикап на его основе. Он длиннее на 76 см!

Доступ во вместительный кузов – и с боков (стационарные подножки расположены вдоль порога), и со стороны заднего бампера. У новинки иначе оформлена решетка радиатора, она овалом охватывает фары.

У такой версии есть шансы появиться на нашем рынке. А вот дизельные внедорожники BAW 212 со стандартным пятидверным кузовом уже доступны в России, так что дальнейшее расширение гаммы вполне возможно.

BAW 212 кабриолет

Также на стенде был кабриолет BAW 212. И не простой, а в юбилейном исполнении – в честь 60‑летия оригинального Beijing BJ212. Над стилем основательно поработали. Белые диски со «злыми» шинами. Бело-черный кузов с тентом песочного оттенка и текстильными кофрами по бокам. Ряд прожекторов над ветровым стеклом. И плохо ассоциирующийся с суровым внедорожником бело-коричневый салон.

iCar V27

Марка iCar концерна Chery готовится выйти на наш рынок в 2026 году. Предположительно – как iCaur. До сих пор в его гамме были только «электрички», но в Гуанчжоу дебютировала гибридная модель V27.

Ее концепция нынче в большой моде в Китае: кроссовер с несущим кузовом, выглядящий как настоящий внедорожник. Длина – 4,9 м, а если вместо кофра на пятой двери заказать версию с полноразмерной запаской, то станет больше 5 м. По габаритам машина ровня Танку 500.

Насчет наличия блокировок и в целом внедорожных способностей пока ничего неизвестно. Но обычно китайцы на машинах подобного формата на них не скупятся.

На это указывает и то, что стенд iCar был заставлен кроссоверами в разных вариациях, включая оснащенные кофрами и лестницей. Практичный некрашеный обвес будет у всех исполнений.

Силами V27 не обделили. Полноприводная версия выдает 455 «лошадей», турбомотор 1.5 работает исключительно как генератор. Предварительные характеристики обещают около 5 с с места до сотни и порядка 200 км запаса хода на электричестве.

Nissan Teana

Nissan Teana – как глоток давно знакомого нам воздуха среди абсолютно неизвестных машин. И дело тут не только в имени. Для седана предлагаются атмосферник 2.0 (156 л. с.) и турбомотор 2.0 (243 л. с.). Оба с вариатором, но никаких электрических довесков. Олдскул в чистом виде!

Над наполнением медиасистемы с экраном на 15,6 дюйма работали специалисты Huawei. Похоже, эта компания метит в монополисты «цифровой» составляющей автомобилей. Причем не только китайских: уже появляются партнерства и с мировыми концернами.

Из интересного выделим щедрые для сравнительно недорогой модели 17 динамиков аудиосистемы, некие особо комфортные кресла и фары, светящие на 230 метров.

Chery T9L

Chery показала кроссовер Fulwin T9L. В его дизайне можно найти мотивы Porsche или Jaguar F‑Pace. У китайцев наверняка чесались руки поставить модные выдвижные дверные ручки, но в стране возможен запрет на них. И поэтому утопленные, как на T9L, видимо, станут скоро основным решением.

Гибридный Т9L длиной 4870 мм в топовой версии располагает 354 силами и набирает 100 км/ч за 5 с. Максималка ограничена на отметке 240 км/ч. Что нетипично: обычно лимит ставят на 160–180 км/ч.

По оснащению Fulwin метит на премиальный статус: «музыка» с 23 динамиками, массажеры, лидар, вентиляция всех сидений. Центральный дисплей вымахал до 17,3 дюйма. Не рекорд, но больше среднего.

О других новинках автосалона в Гуанчжоу, который прошел под занавес 2025 года, читайте и смотрите в спецпроекте «За рулем».