Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
В 2026 году линейка BAW 212 будет расширена до нескольких моделей, сообщает источник со ссылкойна представителя дилерской сети.
В данный момент в РФ сертифицирован только базовый четырехдверный внедорожник, но в следующем году исполнений будет уже несколько, отмечает издание. В первой половине 2026-го должен появиться пикап – как сообщал «За рулем» ранее, у него увеличенная до 3488 мм колесная база при выросшей до 5469 мм габаритной длине. Тогда же ожидается и версия 212 T01 Changfeng Diesel, ранее фигурировавшая как Longwind.
У варианта 212 T01 Changfeng Diesel – интересный для РФ силовой агрегат: дизель, дефорсированный до доналоговых 159 л.с., в связке с автоматом ZF
Еще одна грядущая новинка в РФ – совсем свежая модификация 212 T01 Gaodi, ее дебют в России также предполагается в первом полугодии 2026-го. Это экспедиционная версия, в оснащение которой включены багажник, защита бамперов и порогов, новый капот, новые ручки дверей, инструментальный бокс, накладки на кузов. Ожидается и «коротыш» с колесной базой 2570 мм, но позднее, во второй половине 2026 года.
