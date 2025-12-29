#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
29 декабря
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
Корнев: незамерзайка, зарядка и фонарик...
Kia Seltos
29 декабря
Этот кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ по цене Лады
В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia...
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
29 декабря
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
Линейку BAW 212 в России в 2026 году расширят...

Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ

Линейку BAW 212 в России в 2026 году расширят несколькими моделями

В 2026 году линейка BAW 212 будет расширена до нескольких моделей, сообщает источник со ссылкойна представителя дилерской сети.

Рекомендуем
УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

В данный момент в РФ сертифицирован только базовый четырехдверный внедорожник, но в следующем году исполнений будет уже несколько, отмечает издание. В первой половине 2026-го должен появиться пикап – как сообщал «За рулем» ранее, у него увеличенная до 3488 мм колесная база при выросшей до 5469 мм габаритной длине. Тогда же ожидается и версия 212 T01 Changfeng Diesel, ранее фигурировавшая как Longwind.

Пикап 212 Tanjingzhe 01 (Explorer 01)
Пикап 212 Tanjingzhe 01 (Explorer 01)
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

У варианта 212 T01 Changfeng Diesel – интересный для РФ силовой агрегат: дизель, дефорсированный до доналоговых 159 л.с., в связке с автоматом ZF

Короткая версия 212 T10
Короткая версия 212 T10

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Еще одна грядущая новинка в РФ – совсем свежая модификация 212 T01 Gaodi, ее дебют в России также предполагается в первом полугодии 2026-го. Это экспедиционная версия, в оснащение которой включены багажник, защита бамперов и порогов, новый капот, новые ручки дверей, инструментальный бокс, накладки на кузов. Ожидается и «коротыш» с колесной базой 2570 мм, но позднее, во второй половине 2026 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
29.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAW 212 T01

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв