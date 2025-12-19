Крутой внедорожник пришел в Россию официально
Базовая модель внедорожной линейки 212, принадлежащей концерну BAW, теперь будет продаваться в России официально – четырехдверный рамный внедорожник 212 T01 получил российское Одобрение типа транспортного средства.
«ОТТС позволяет нам напрямую импортировать и хранить автомобили в России, что сделает их более доступными для жителей страны, в том числе за счет целевых кредитных продуктов. Теперь мы намерены сосредоточиться на развитии дилерской и, что крайне важно для наших клиентов, сервисной сети в России», – отметил Джек Джао, генеральный представитель марок 212 и BAW в России.
Он также подчеркнул, что компания последовательно адаптирует автомобили под реальные условия эксплуатации и требования рынка. Подтверждение этому – в РФ будет продаваться версия 212 T01 под названием Adventurer RUS, которая создана специально под российского покупателя.
Основные технические характеристики:
- Габариты: 4705 / 1895 / 1936;
- Колесная база: 2860 мм;
- Мощность: 218 л.с.;
- Крутящий момент: 380 Нм;
- Коробка передач 8-ст. АКП;
- Топливо: АИ-92;
- Снаряженная масса: 2225 кг.
Пакет зимних опций:
- подогрев передних сидений и рулевого колеса;
- подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя;
- подогрев наружных зеркал и заднего стекла.
В оснащение также входят:
- система кругового обзора 360°;
- сиденье водителя с массажем;
- ассистенты активной и пассивной безопасности;
- мультимедиа с заводской русификацией;
- передняя и задняя блокировки дифференциалов.
Среди сильных сторон модели производитель называет надежную конструкцию, проверенные технические решения и оснащение, ориентированное на комфорт и безопасность. Мощность 2-литрового бензинового турбомотора в российской версии – 218 л.с. Гарантия на внедорожники 212 T01 в России будет составлять 5 лет или 150 000 км пробега.
Отметим, в китайской спецификации «параллельные» 212 T01 доступны в РФ и сейчас: в ноябре на них прогнозировался рост цен, но, по состоянию на середину декабря, еще можно найти экземпляры за 3 млн рублей. Что касается официальных цен, то, по данным «За рулем», они будут названы в ближайшие дни. Как сообщили изданию представители компании, в данный момент официальными партерами бренда в РФ являются компании «Дилер Азия Авто», «Матологистикс Плюс», «Алидао» и «Альфа-снаб».
