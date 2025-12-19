Крутой внедорожник пришел в Россию официально

Рамный внедорожник BAW 212 T01 получил разрешение на продажи в РФ

Базовая модель внедорожной линейки 212, принадлежащей концерну BAW, теперь будет продаваться в России официально – четырехдверный рамный внедорожник 212 T01 получил российское Одобрение типа транспортного средства.

«ОТТС позволяет нам напрямую импортировать и хранить автомобили в России, что сделает их более доступными для жителей страны, в том числе за счет целевых кредитных продуктов. Теперь мы намерены сосредоточиться на развитии дилерской и, что крайне важно для наших клиентов, сервисной сети в России», – отметил Джек Джао, генеральный представитель марок 212 и BAW в России.

BAW 212 T01: рама, турбо 2.0 (218 л.с.), 8АКП, неразрезные мосты, подключаемый полный привод part-time, понижающая передача

Он также подчеркнул, что компания последовательно адаптирует автомобили под реальные условия эксплуатации и требования рынка. Подтверждение этому – в РФ будет продаваться версия 212 T01 под названием Adventurer RUS, которая создана специально под российского покупателя.

Основные технические характеристики:

Габариты: 4705 / 1895 / 1936;

Колесная база: 2860 мм;

Мощность: 218 л.с.;

Крутящий момент: 380 Нм;

Коробка передач 8-ст. АКП;

Топливо: АИ-92;

Снаряженная масса: 2225 кг.

Пакет зимних опций:

подогрев передних сидений и рулевого колеса;

подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя;

подогрев наружных зеркал и заднего стекла.

В оснащение также входят:

система кругового обзора 360°;

сиденье водителя с массажем;

ассистенты активной и пассивной безопасности;

мультимедиа с заводской русификацией;

передняя и задняя блокировки дифференциалов.

Среди сильных сторон модели производитель называет надежную конструкцию, проверенные технические решения и оснащение, ориентированное на комфорт и безопасность. Мощность 2-литрового бензинового турбомотора в российской версии – 218 л.с. Гарантия на внедорожники 212 T01 в России будет составлять 5 лет или 150 000 км пробега.

Отметим, в китайской спецификации «параллельные» 212 T01 доступны в РФ и сейчас: в ноябре на них прогнозировался рост цен, но, по состоянию на середину декабря, еще можно найти экземпляры за 3 млн рублей. Что касается официальных цен, то, по данным «За рулем», они будут названы в ближайшие дни. Как сообщили изданию представители компании, в данный момент официальными партерами бренда в РФ являются компании «Дилер Азия Авто», «Матологистикс Плюс», «Алидао» и «Альфа-снаб».

