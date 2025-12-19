Крутой внедорожник пришел в Россию официально

#
Базовая модель внедорожной линейки 212, принадлежащей концерну BAW, теперь будет продаваться в России официально – четырехдверный рамный внедорожник 212 T01 получил российское Одобрение типа транспортного средства.

«ОТТС позволяет нам напрямую импортировать и хранить автомобили в России, что сделает их более доступными для жителей страны, в том числе за счет целевых кредитных продуктов. Теперь мы намерены сосредоточиться на развитии дилерской и, что крайне важно для наших клиентов, сервисной сети в России», – отметил Джек Джао, генеральный представитель марок 212 и BAW в России.
BAW 212 T01: рама, турбо 2.0 (218 л.с.), 8АКП, неразрезные мосты, подключаемый полный привод part-time, понижающая передача
BAW 212 T01: рама, турбо 2.0 (218 л.с.), 8АКП, неразрезные мосты, подключаемый полный привод part-time, понижающая передача
Он также подчеркнул, что компания последовательно адаптирует автомобили под реальные условия эксплуатации и требования рынка. Подтверждение этому – в РФ будет продаваться версия 212 T01 под названием Adventurer RUS, которая создана специально под российского покупателя.

Основные технические характеристики:

  • Габариты: 4705 / 1895 / 1936;
  • Колесная база: 2860 мм;
  • Мощность: 218 л.с.;
  • Крутящий момент: 380 Нм;
  • Коробка передач 8-ст. АКП;
  • Топливо: АИ-92;
  • Снаряженная масса: 2225 кг.

Пакет зимних опций:

  • подогрев передних сидений и рулевого колеса;
  • подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя;
  • подогрев наружных зеркал и заднего стекла.
В оснащение также входят:

  • система кругового обзора 360°;
  • сиденье водителя с массажем;
  • ассистенты активной и пассивной безопасности;
  • мультимедиа с заводской русификацией;
  • передняя и задняя блокировки дифференциалов.

Среди сильных сторон модели производитель называет надежную конструкцию, проверенные технические решения и оснащение, ориентированное на комфорт и безопасность. Мощность 2-литрового бензинового турбомотора в российской версии – 218 л.с. Гарантия на внедорожники 212 T01 в России будет составлять 5 лет или 150 000 км пробега.

Отметим, в китайской спецификации «параллельные» 212 T01 доступны в РФ и сейчас: в ноябре на них прогнозировался рост цен, но, по состоянию на середину декабря, еще можно найти экземпляры за 3 млн рублей. Что касается официальных цен, то, по данным «За рулем», они будут названы в ближайшие дни. Как сообщили изданию представители компании, в данный момент официальными партерами бренда в РФ являются компании «Дилер Азия Авто», «Матологистикс Плюс», «Алидао» и «Альфа-снаб».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 119
19.12.2025 
0

