«Китайский УАЗ» в двухдверном кузове — первые фото!

Линейка BAW 212 пополнится трехдверной версией со съемной крышей

Китайский производитель BAW добавит в свое внедорожное семейство 212, базирующееся на внедорожнике 212 T01, еще одну версию – вероятно, она получит название 212 T10.

Судя по фотографиям из базы данных Минпрома Китая, это будет двухдверный вариант кузова, снабженного съемным верхом. Источник пишет, что этот компонент пластиковый, но не исключено, что крыша будет матерчатой или виниловой – так называемый «soft top», который, в отличие от пластика, можно при необходимости свернуть и уложить в машине. У Jeep Wrangler, считающегося главным референсом BAW 212, есть оба варианта.

Еще одна особенность «коротыша» BAW 212 T10 – сокращенные на 29 см по сравнению с базовой пятидверкой габаритная длина и база: тут они составляют, соответственно, 4416 мм и колесную базу 2570 мм.

Напомним, на данный момент в РФ продается именно базовая модель BAW 212 T01, однако в ноябре 2025 года стало известно, что в линейку 212 точно войдут две кузовные модификации: сверхдлинный пикап 212 Tanjingzhe 01 (212 Explorer 01) и четырехдверная версия с открытой задней частью крыши. Но, как видно по последним сообщениям, этим списком версии «китайского УАЗа» не ограничатся.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте