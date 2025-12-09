#
«Китайский УАЗ» в двухдверном кузове — первые фото!

Линейка BAW 212 пополнится трехдверной версией со съемной крышей

Китайский производитель BAW добавит в свое внедорожное семейство 212, базирующееся на внедорожнике 212 T01, еще одну версию – вероятно, она получит название 212 T10.

Еще одна особенность «коротыша» BAW 212 T10 – сокращенные на 29 см по сравнению с базовой пятидверкой габаритная длина и база: тут они составляют, соответственно, 4416 мм и колесную базу 2570 мм.

Напомним, на данный момент в РФ продается именно базовая модель BAW 212 T01, однако в ноябре 2025 года стало известно, что в линейку 212 точно войдут две кузовные модификации: сверхдлинный пикап 212 Tanjingzhe 01 (212 Explorer 01) и четырехдверная версия с открытой задней частью крыши. Но, как видно по последним сообщениям, этим списком версии «китайского УАЗа» не ограничатся.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
09.12.2025 
