Самые доступные внедорожники с полным приводом: модели и цены

В РФ назвали самые дешевые полноприводные внедорожники с ценой до 3 млн рублей

Портал Autonews отобрал самые интересные полноприводные кроссоверы и внедорожники с ценой до 3 млн руб.

Один из самых доступных вариантов 4×4 – китайский кроссовер Haval Jolion. Собирают его на заводе под Тулой. Под капотом мотор 1,5 л (150 л.с.), семиступенчатый робот, цена от 2 549 000 руб.

Чуть дороже обойдется покупка полноприводного белорусского кроссовера Belgee X70. Эта копия Geely Atlas Pro оснащена системой «мягкого» гибрида и широким спектром опций. Собирают автомобиль на заводе «Белджи» под Минском. Мотор 1,5 л (150 л.с.), семиступенчатый робот, цена от 2 625 990 руб.

Также в список попал кроссовер НС под российским брендом Solaris с механической коробкой передач. Двухпедальная версия стоит на 200 тыс. руб. дороже. HC здесь означает корейский Hyundai Creta. Производство налажено на бывшем заводе Hyundai в Петербурге.

Hyundai Creta

Автомобиль оснащен мотором на 1,6 л (121 л.с.), шестиступенчатой механикой, цена от 2 868 000 руб.

Уложиться в 3 млн руб. можно и при покупке российского кроссовера калужской сборки Tenet T7. Внешне и в плане механики эта модель представляет собой двойника китайской модели Chery Tiggo 7L. Под капотом мотор: 1,6 л (150 л.с.), семиступенчатый робот, цена от 2 880 000 руб.

Стоимость нового китайского BAW 212 также не превышает 3 млн руб., что делает его самым дешевым классическим внедорожником в России. Автомобили в страну везут из Китая (мотор 2 л (238 л.с.), восьмиступенчатый автомат, цена от 2 945 000 руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

