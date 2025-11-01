Популярные кроссоверы с пробегом сильно подешевели: называем цены

#
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Портал 110km.ru выяснил, как изменились расценки на популярные трехлетние модели Haval за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года. Кроссовер Haval F7, первый российский проект марки, подешевел на 24%. В октябре 2024 года его цена составляла 2,38 млн рублей, а к сентябрю 2025 года снизилась до 1,8 млн рублей.

Похожую динамику показал бюджетный Haval Jolion, наиболее продаваемый китайский автомобиль в России. Его цена на вторичном рынке составила 2,01 млн рублей в октябре 2024 года, возросла до 2,19 млн в январе 2025-го, но затем упала до 1,6 млн к сентябрю 2025 года.

Haval Jolion
Haval Jolion

Кроссовер Haval Dargo, который вышел на рынок в июне 2022 года, также подешевел – его стоимость упала на 21%: с 2,78 млн рублей в октябре 2024 года до 2,19 млн рублей в сентябре 2025 года.

Haval Dargo
Haval Dargo

Менее значительно подешевел Haval F7x – всего на 11%. В октябре 2024 года его цена находилась на уровне 2,41 млн рублей, а к сентябрю 2025 года опустилась до 2,14 млн рублей. Флагманский внедорожник Haval H9 же потерял в цене 30%, упав с 3,25 млн рублей в октябре 2024 года до 2,29 млн рублей к сентябрю 2025 года. Одной из причин такого падения эксперты считают выход на рынок новой модели, которая делает старую версию менее привлекательной.

Haval F7x
Haval F7x

В целом, за год цены на трехлетние автомобили Haval снизились на 11-30%. Специалисты связывают это с избытком предложений китайских автомобилей на вторичном рынке и изменением предпочтений россиян в пользу более традиционных брендов, ушедших из России три года назад.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Источник:  110km
Ушакова Ирина
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
01.11.2025 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
