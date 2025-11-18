#
«Китайский УАЗ» — три новых модификации!

На автосалоне в Гуанчжоу BAW покажет новые модели внедорожной линейки 212

В преддверии открывающегося 21 ноября автосалона в Гуанчжоу компания BAW распространила тизерные изображения новых моделей внедорожной линейки 212.

Судя по ним, развитие основной модели – классической рамной пятидверки 212 T01 – не ограничится приростом в виде пикапа и укороченной трехдверной версии. Во-первых, на новых изображениях – базовый T01 в «трофи-исполнении»: багажник на крыше, шноркель и, вероятно, расширенный внедорожный арсенал. Во-вторых, показан уже известный нам пикап Tanjingzhe 01 (Explorer 01).

У него, помимо очевидных кузовных изменений, раздвинутой базы, большей длины кузова и более производительной силовой установки, иное оформление передка.

Но есть еще и третья вариация: мягкий верх, брезентовые вещевые кейсы по бортам в задней части и вероятно, чуть уменьшенная длина кузова. Источник отмечает, что надпись на борту свидетельствует о том, что перед нами спецверсия, посвященная шестидесятилетнему юбилею армейского Beijing BJ212, который и стал родоначальником новой линейки. Которая, судя по всему, неплохо «заходит» в нынешние времена.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
18.11.2025 
