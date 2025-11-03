Семейство «китайского УАЗа» расширится до трех моделей

#
На конференции в Дубае компания BAW рассказала о планах по расширению внедорожной линейки суббренда 212.

УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Известно, что внедорожник 212 T01 «прирастет» целым семейством, в которое войдут также трехдверная версия и пикап. Эксперты отмечают, что 212, по всей видимости, нацелен на конкуренцию с американским Jeep, у которого семейство Wrangler имеет аналогичные исполнения. Понятно, что дизайн передней части всех моделей 212 будет одинаковым, а отличия сведутся к длине колесной базы.

А именно, для трехдверки платформу WY, на которой построен исходный пятидверный 212 T01, укоротят, а для пикапа – напротив, раздвинут по колесной базе и нарастят по заднему свесу.

Кстати, закамуфлированный прототип пикапа недавно попался фотошпионам в Китае. Предположительно, под капот он получит два 2-литровых силовых агрегата на выбор: бензиновый на 252 л.с. и дизельный на 170 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП. В Россию изначальный пятидверный BAW 212 пока везут лишь параимпортом, но процесс получения ОТТС уже запущен, так что недалеко и до официальных поставок... Как считаете, нужны нам «китайские УАЗики» в расширенном составе?

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
03.11.2025 
