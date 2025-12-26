19 наглых случаев плагиата — как воровали идеи в Европе

«За рулем» рассказал, как заимствовали автозаводы СССР и что копировали у них

Споры о заимствовании дизайна и конструкций идут примерно столько, сколько существуют автомобили.

На сей раз речь не о лицензионных моделях, скажем, ВАЗ-2101 (правда, сильно переделанном по сравнению с итальянским прототипом), и не о скрупулезном копировании, пример которого — Москвич-400, подготовленный к производству в Германии.

В наш обзор попали случаи (пусть и далеко не все) не только копирования нашими заводами импортных аналогов, но и обратного – заимствования наших конструкций иностранцами.

10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов — дизайн воровали даже англичане!