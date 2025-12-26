#
19 наглых случаев плагиата — как воровали идеи в Европе

«За рулем» рассказал, как заимствовали автозаводы СССР и что копировали у них

Споры о заимствовании дизайна и конструкций идут примерно столько, сколько существуют автомобили.

На сей раз речь не о лицензионных моделях, скажем, ВАЗ-2101 (правда, сильно переделанном по сравнению с итальянским прототипом), и не о скрупулезном копировании, пример которого — Москвич-400, подготовленный к производству в Германии.

В наш обзор попали случаи (пусть и далеко не все) не только копирования нашими заводами импортных аналогов, но и обратного – заимствования наших конструкций иностранцами.

Benz Velo/Яковлев-Фрезе. Отечественная машина во многом отличалась от немецкой. Е.А. Яковлев и П. А. Фрезе не могли скопировать ее в точности. К слову, модели Даймлера и Бенца в те годы послужили прототипами для многих иных автомобилей: французских, британских, чешских…
Tatra 11/НАМИ-1. Tatra 11 послужила прототипом для советского НАМИ-1. Наш автомобиль сохранил главные технические решения: хребтовая рама, мотор V2 воздушного охлаждения, задняя подвеска на поперечной рессоре. НАМИ-1 выпустили менее 400 штук, а Татры делали вплоть до 1940-х.
Ford V8 40/ГАЗ-М1. Ford 40 1933 модельного года послужил основой при создании ГАЗ-М1. Американский автомобиль оснащали мотором V8, а на «эмке» 1936 г. стояла «четверка» объемом 3,3 л, да и подвески на «эмке» были другие. Но не заметить сходства во внешнем облике невозможно.
Buick 29-32/Ленинград-1. Весной 1933 года появились 6 седанов Ленинград-1 с 5,6-литровыми 8-цилиндровыми двигателями. Первые советские представительские автомобили старательно скопировали с заокеанских Buick-32-90. Но завод не смог наладить серийное производство столь сложных машин.
Opel Kapitan/ГАЗ-М20 Победа. Победа — не копия. Однако конструкцию несущего кузова и передней подвески горьковчане заимствовали. А вот двигатель у ГАЗ-М20 абсолютно другой – вариация на тему американского Dodge, «обрезанного» на два цилиндра. На Капитане стояла 2,5-литровая «шестерка».
Британский Standard Vanguard и польский Warszawa 223 из 1948 года. А вот и первый пример заимствования у нас. Британца рисовали «без оглядки» на советскую Победу, готовую к производству уже в 1945 году. На основе польской модели вплоть до начала 1970-х делали универсал, пикап, «санитарку».
Magirus-Deutz О3500/ЛАЗ-697. Пожалуй, самый красивый советский ЛАЗ, вероятно, не был бы таким красивым, если бы ему не помог Magirus-Deutz O3500. Забавно, что похожи по стилистике даже эмблемы – немецкая М и русская Л.
Packard 180/ЗИС-110. Любовь Сталина к Packard повлияла на создателей ЗИС-110. На Западе даже ходили слухи, что американцы передали в СССР штампы Packard 180. Однако ни одна кузовная деталь заокеанской и советской машин не являются взаимозаменяемыми. Да и начинка сильно отличается.
Cadillac 62/ГАЗ-12 ЗИМ. ЗИМ, конечно, вовсе не копия Кадиллака, но довольно сильно на него похож. Впрочем, как и на иные американские модели тех лет. Но главное — ЗИМ абсолютно самобытен, поскольку имеет несущий кузов. А все американские аналоги тех лет были рамными.
Ford Customline/ГАЗ-М21 Волга. Волга без влияния американского Форда тоже не обошлась. Но это не копирование, а очень удачный, даже талантливый перепев заокеанских мотивов на родные мелодии. Американцы поделились с Волгой и коробкой-автоматом, но в наших реалиях она не прижилась.
Dongfanghong BJ760/Hongqi CA 770. Наша Волга оставила след в истории китайского автомобилестроения. В начале 1960-х родился Dongfanghong BJ760. Производство позже прекратили в рамках борьбы с буржуазными излишествами. Но черты ГАЗ-21 и Чайки все еще видны в лимузинах Hongqi.
Packard Patrician/ГАЗ-13 Чайка. Дизайн Чайки заимствовали у американского Паккарда. Стилистику Чайки создавал художник Л.М. Еремеев, он же работал над внешностью ЗИЛ-111, который, особенно «с лица», был очень похож и на Чайку и, разумеется, на Packard.
FIAT 600/ЗАЗ-965. Сходство Запорожца с ФИАТом практически только внешнее. Передняя подвеска – не на поперечной рессоре, а торсионная, как у знаменитого немецкого Жука. Мотор – не рядный и жидкостного охлаждения, как у итальянца, а V-образный воздушник по мотивам Татры.
FIAT 131/ВАЗ-2105 Жигули. Влияние итальянской стилистики сказывалось на тольяттинских автомобилях и через десять лет после пуска завода. Правда, FIAT по начинке, в частности, передней подвеске, был уже куда современней «пятерки».
Simca 1307/Москвич-2141. Французский хэтчбек стал автомобилем года в 1976-м, но успеха не имел. Однако начальство советского автопрома потребовало рисовать новый Москвич с него. Москвич-2141 получился даже посимпатичней. Инженерные решения копировали с Audi 100.
Москвич-407/Балкан Рила-1200. Болгарский автомобиль Рила-1200 построили на шасси Фольксвагена Жук, но в стилистике кузова прослеживаются оригинальные черты Москвича. Рилу сделали в единственном экземпляре. А вскоре в Болгарии наладили производство наших Москвичей по лицензии.
ГАЗ-51/Lublin 51. Один из самых удачных наших грузовиков ГАЗ-51, кабина которого сделана под влиянием американского Студебекера, выпускали в Польше под именем Lublin, в Северной Корее — как Sungri 58, в Китае – с сильно упрощенной кабиной под псевдонимом Yuejin NJ130.
ГАЗ-69/ARO IMS57. Лицензионная копия советского ГАЗа. Правда, со временем ARO получили цельное ветровое стекло, некоторые другие модернизированные детали, иные двигатель и коробку передач. Версию ARO-M461 делали вплоть до 1975 г. Румынские автомобили экспортировали в Китай и Колумбию.
КиАЗ (БАЗ)-3782/Lublin 33. След нашего грузовика с несчастливой судьбой нетрудно проследить в польском Люблине. Наши инженеры поделились своими наработками с коллегами из братской тогда Польши. Правда, там на машины ставили дизели Andoria и Peugeot.
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
26.12.2025 
Фото:из архива «За рулем»
