«За рулем» в январе: новое для водителей в 2026 году; как подзарядить АКБ; самые дешевые 7-местные авто
Журнал «За рулем» №1/2026 уже в продаже
«За рулем» № 1/2026 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Куда идет КАМАЗ? Разговор с генеральным директором
- Когда мы поедем на беспилотниках
- Новый Kia Seltos, Voyah Taishan и другие новинки
- ОСАГО: осторожно, мошенники!
- Гран-при «За рулем» 2026: выбираем лучшие автомобили!
- Все премьеры автосалона в Гуанчжоу
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Changan SC75 Plus: наконец-то полный привод!
- Geely EX5 EM-i – это гибридный кроссовер
- Новый Subaru Forester верен себе
- Минивэн JAC RF8 российской сборки
- Новинки фирмы GAC для России
ЗР АКТИВ
- 2026 год: что нового для автомобилистов
- Бонусные программы АЗС: работают?
- Скрученный пробег и как с ним бороться
- Бензин со спиртом: опасен?
ЗР ТЕСТ
- Зачем Лада Искра SW Cross, если есть Веста SW Cross и Solaris KRX?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Что умеют токовые клещи
- Бензин для прямого впрыска
- Как работают онлайн-навигаторы: все нюансы и хитрости
- Как подзарядить АКБ на автомобиле
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Chery Arrizo 8 – далеко ли до Тойоты?
- Вторичка: ищем 7-местный компактвэн за 1,5 млн рублей
- Выбираем б/у: Datsun mi-DO
- Разборка: вариатор WLY CVT7 автомобилей Chery и Lifan
- Парк «За рулем»: кроссовер Changan Uni-K; Jetta VS5; Haval H9
А также:
- МАЗ-5337: ростки эволюции
- Секрет молодости BMW 740i семейства Е32
- Большая история Чайки ГАЗ-13 – с высоты птичьего полета
- Фургон Avior G10 – нужный размерчик!
- Пикап Sollers ST9: бензин, автомат и пружинная подвеска
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
22
01.01.2026
