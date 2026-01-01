«За рулем» в январе: новое для водителей в 2026 году; как подзарядить АКБ; самые дешевые 7-местные авто

Журнал «За рулем» №1/2026 уже в продаже

«За рулем» № 1/2026 – это:

ЗР МОМЕНТ

Куда идет КАМАЗ? Разговор с генеральным директором

Когда мы поедем на беспилотниках

Новый Kia Seltos, Voyah Taishan и другие новинки

ОСАГО: осторожно, мошенники!

Гран-при «За рулем» 2026: выбираем лучшие автомобили!

Все премьеры автосалона в Гуанчжоу

ЗР ПРЕМЬЕРА

Changan SC75 Plus: наконец-то полный привод!

Geely EX5 EM-i – это гибридный кроссовер

Новый Subaru Forester верен себе

Минивэн JAC RF8 российской сборки

Новинки фирмы GAC для России

ЗР АКТИВ

2026 год: что нового для автомобилистов

Бонусные программы АЗС: работают?

Скрученный пробег и как с ним бороться

Бензин со спиртом: опасен?

ЗР ТЕСТ

Зачем Лада Искра SW Cross, если есть Веста SW Cross и Solaris KRX?

ЗР ЭКСПЕРТ

Экспертиза ЗР. Что умеют токовые клещи

Бензин для прямого впрыска

Как работают онлайн-навигаторы: все нюансы и хитрости

Как подзарядить АКБ на автомобиле

ЗР РЕСУРС

Вторые руки. Chery Arrizo 8 – далеко ли до Тойоты?

Вторичка: ищем 7-местный компактвэн за 1,5 млн рублей

Выбираем б/у: Datsun mi-DO

Разборка: вариатор WLY CVT7 автомобилей Chery и Lifan

Парк «За рулем»: кроссовер Changan Uni-K; Jetta VS5; Haval H9

А также:

МАЗ-5337: ростки эволюции

Секрет молодости BMW 740i семейства Е32

Большая история Чайки ГАЗ-13 – с высоты птичьего полета

Фургон Avior G10 – нужный размерчик!

Пикап Sollers ST9: бензин, автомат и пружинная подвеска

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

