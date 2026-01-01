#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле
1 января
Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле
Врач Тяжельников: Подогревать сиденья в машине...
Как понять, какой дизель продают на АЗС?
1 января
Как понять, какой дизель продают на АЗС?
В начале зимы этот вопрос остро встает для...
Aspark Owl Roadster
1 января
2000 «лошадей» и 1,72 секунды до «сотни» — нереально крутой гиперкар из Японии
Aspark Owl Roadster мощностью 1953 сил побил...

«За рулем» в январе: новое для водителей в 2026 году; как подзарядить АКБ; самые дешевые 7-местные авто

Журнал «За рулем» №1/2026 уже в продаже

«За рулем» № 1/2026 – это:

Рекомендуем
Сергей Когогин: 2025-й стал рекордным для КАМАЗа по суточному темпу сборки полноприводных машин

ЗР МОМЕНТ

  • Куда идет КАМАЗ? Разговор с генеральным директором
  • Когда мы поедем на беспилотниках
  • Новый Kia Seltos, Voyah Taishan и другие новинки
  • ОСАГО: осторожно, мошенники!
  • Гран-при «За рулем» 2026: выбираем лучшие автомобили!
  • Все премьеры автосалона в Гуанчжоу
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Changan SC75 Plus: наконец-то полный привод!
  • Geely EX5 EM-i – это гибридный кроссовер
  • Новый Subaru Forester верен себе
  • Минивэн JAC RF8 российской сборки
  • Новинки фирмы GAC для России

ЗР АКТИВ

  • 2026 год: что нового для автомобилистов
  • Бонусные программы АЗС: работают?
  • Скрученный пробег и как с ним бороться
  • Бензин со спиртом: опасен?

ЗР ТЕСТ

  • Зачем Лада Искра SW Cross, если есть Веста SW Cross и Solaris KRX?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза ЗР. Что умеют токовые клещи
  • Бензин для прямого впрыска
  • Как работают онлайн-навигаторы: все нюансы и хитрости
  • Как подзарядить АКБ на автомобиле

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Chery Arrizo 8 – далеко ли до Тойоты?
  • Вторичка: ищем 7-местный компактвэн за 1,5 млн рублей
  • Выбираем б/у: Datsun mi-DO
  • Разборка: вариатор WLY CVT7 автомобилей Chery и Lifan
  • Парк «За рулем»: кроссовер Changan Uni-K; Jetta VS5; Haval H9

А также:

  • МАЗ-5337: ростки эволюции
  • Секрет молодости BMW 740i семейства Е32
  • Большая история Чайки ГАЗ-13 – с высоты птичьего полета
  • Фургон Avior G10 – нужный размерчик!
  • Пикап Sollers ST9: бензин, автомат и пружинная подвеска
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Новые дорожные знаки с 1 января - что изменится для водителей
Нет «кнопки»? Обяжут поставить! С 1 апреля 2026 года...
В России планируют продлить на 2026 год льготу на бесплатный проезд...

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 22
01.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1