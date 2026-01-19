Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX — тест в цифрах

Опубликован технический справочник кросс-версий недорогих автомобилей

Ниже — информация об изменениях в комплектации Весты 2026 модельного года и полезная техническая информация.

Помимо появления функции дистанционного запуска двигателя и системы бесключевого доступа (зона приема сигнала брелока – на иллюстрации), Веста 2026 модельного года получила еще некоторые изменения.

В частности, обновлена «средняя» медиасистема Enjoy (с семидюймовым экраном) – она получила встроенные сервисы Сбера и функцию голосового управления.

Предусмотрена возможность бесконтактной заправки, доступ к музыкальному контенту, а также навигация (онлайн и офлайн).

Расширилась цветовая гамма: появился вариант окраски в серый металлик «Тайфун».

Зона приема сигнала брелока системы бесключевого доступа Весты 2026 модельного года.

На этом усовершенствование Весты не остановится. Через несколько месяцев внедрят климат-контроль.

Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX

Данные производителей

Solaris KRX Лада Веста SW Cross Лада Искра SW Cross Снаряженная / полная масса 1269 / 1650 кг 1395 / 1730 кг 1336 / 1690 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,6 c 12,7 c 14,0 c Максимальная скорость 182 км/ч 174 км/ч 164 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 50 л АИ-92...95 / 55 л АИ-92...95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км 10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км 9,7 / 5,8 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1591 см³ 1774 см³ 1596 см³ Мощность 90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин 90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин Крутящий момент 151 Н·м при 4850 об/мин 170 Н·м при 3700 об/мин 148 Н·м при 4200 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А6 CVT CVT Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з. х. 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 0,396–2,526 0,396–2,526 Главная передача 3,38 6,07 6,07 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди/сзади McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилиру­емые / дисковые дисковые вентилиру­емые / дисковые дисковые вентилиру­емые / барабанные Шины 195/60 R16 205/50 R17 205/60 R16

Геометрическая проходимость

Solaris KRX Лада Веста SW Cross Лада Искра SW Cross Просвет, мм a 185 185 180 b 210 200 205 c 235 210 210 Угол α 20,5° 19,5° 22,5° β 29,5° 27,5° 30,0° γ 18,5° 17,5° 18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Solaris KRX 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 130 Лада Веста SW Cross 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 345 Лада Искра SW Cross 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 345

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Solaris KRX Лада Веста SW Cross Лада Искра SW Cross Капот 100–125 115–130 110–120 Крыло переднее 85–125 115–125 115–125 Крыло заднее 100–130 100–115 100–125 Дверь передняя 95–110 100–110 105–125 Дверь задняя 110–130 100–110 100–115 Дверь багажника 95–120 105–120 100–115

Стоимость прохождения ТО, руб.

Solaris KRX

ТО-1 (15 000 км) - 16 125

ТО-2 (30 000 км) - 22 871

ТО-3 (45 000 км) - 16 125

ТО-4 (60 000 км) - 28 035

Лада Веста SW Cross

ТО-1 (15 000 км) - 14 900

ТО-2 (30 000 км) - 16 500

ТО-3 (45 000 км) - 36 200

ТО-4 (60 000 км) - 30 000

Лада Искра SW Cross

ТО-1 (15 000 км) - 13 500

ТО-2 (30 000 км) - 15 500

ТО-3 (45 000 км) - 36 200

ТО-4 (60 000 км) - 28 300

Экспертная оценка автомобилей

Модель Solaris KRX Лада Веста SW Cross Лада Искра SW Cross Рабочее место водителя Сиденье 9 9 8 Органы управления 9 8 8 Обзор 7 8 9 Салон Передняя часть 8 9 8 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 9 9 Ходовые качества Динамика 9 9 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 9 8 Комфорт Шум 8 9 7 Плавность хода 8 9 8 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 9 9 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,22 8,56 8,11

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.

