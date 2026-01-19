Гран-при
19 января
«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии...
Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX — тест в цифрах

Опубликован технический справочник кросс-версий недорогих автомобилей

Ниже — информация об изменениях в комплектации Весты 2026 модельного года и полезная техническая информация.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Помимо появления функции дистанционного запуска двигателя и системы бесключевого доступа (зона приема сигнала брелока – на иллюстрации), Веста 2026 модельного года получила еще некоторые изменения.

  • В частности, обновлена «средняя» медиасистема Enjoy (с семидюймовым экраном) – она получила встроенные сервисы Сбера и функцию голосового управления.
  • Предусмотрена возможность бесконтактной заправки, доступ к музыкальному контенту, а также навигация (онлайн и офлайн).
  • Расширилась цветовая гамма: появился вариант окраски в серый металлик «Тайфун».
Зона приема сигнала брелока системы бесключевого доступа Весты 2026 модельного года.
На этом усовершенствование Весты не остановится. Через несколько месяцев внедрят климат-контроль.

Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX
Данные производителей

Solaris KRX

Лада Веста SW Cross

Лада Искра SW Cross

Снаряженная / полная масса

1269 / 1650 кг

1395 / 1730 кг

1336 / 1690 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,6 c

12,7 c

14,0 c

Максимальная скорость

182 км/ч

174 км/ч

164 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 50 л

АИ-92...95 / 55 л

АИ-92...95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км

10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км

9,7 / 5,8 / 7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1591 см³

1774 см³

1596 см³

Мощность

90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин

90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин

78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

151 Н·м при 4850 об/мин

170 Н·м при 3700 об/мин

148 Н·м при 4200 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А6

CVT

CVT

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з. х.

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

0,396–2,526

0,396–2,526

Главная передача

3,38

6,07

6,07

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди/сзади

дисковые вентилиру­емые / дисковые

дисковые вентилиру­емые / дисковые

дисковые вентилиру­емые / барабанные

Шины

195/60 R16

205/50 R17

205/60 R16


Геометрическая проходимость

Solaris KRX

Лада Веста SW Cross

Лада Искра SW Cross

Просвет, мм

a

185

185

180

b

210

200

205

c

235

210

210

Угол

α

20,5°

19,5°

22,5°

β

29,5°

27,5°

30,0°

γ

18,5°

17,5°

18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Solaris KRX

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

130

Лада Веста SW Cross

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

345

Лада Искра SW Cross

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

345

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Solaris KRX

Лада Веста SW Cross

Лада Искра SW Cross

Капот

100–125

115–130

110–120

Крыло переднее

85–125

115–125

115–125

Крыло заднее

100–130

100–115

100–125

Дверь передняя

95–110

100–110

105–125

Дверь задняя

110–130

100–110

100–115

Дверь багажника

95–120

105–120

100–115

Стоимость прохождения ТО, руб.

Solaris KRX

  • ТО-1 (15 000 км) - 16 125
  • ТО-2 (30 000 км) - 22 871
  • ТО-3 (45 000 км) - 16 125
  • ТО-4 (60 000 км) - 28 035

Лада Веста SW Cross

  • ТО-1 (15 000 км) - 14 900
  • ТО-2 (30 000 км) - 16 500
  • ТО-3 (45 000 км) - 36 200
  • ТО-4 (60 000 км) - 30 000

Лада Искра SW Cross

  • ТО-1 (15 000 км) - 13 500
  • ТО-2 (30 000 км) - 15 500
  • ТО-3 (45 000 км) - 36 200
  • ТО-4 (60 000 км) - 28 300

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Solaris KRX

Лада Веста SW Cross

Лада Искра SW Cross

Рабочее место водителя

Сиденье

9

9

8

Органы управления

9

8

8

Обзор

7

8

9

Салон

Передняя часть

8

9

8

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

9

9

Ходовые качества

Динамика

9

9

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

9

8

Комфорт

Шум

8

9

7

Плавность хода

8

9

8

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

9

9

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,22

8,56

8,11

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра. Гран-при

Подробный тест-сравнение автомобилей Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX – по этой ссылке.

