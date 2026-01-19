Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX — тест в цифрах
Ниже — информация об изменениях в комплектации Весты 2026 модельного года и полезная техническая информация.
Помимо появления функции дистанционного запуска двигателя и системы бесключевого доступа (зона приема сигнала брелока – на иллюстрации), Веста 2026 модельного года получила еще некоторые изменения.
- В частности, обновлена «средняя» медиасистема Enjoy (с семидюймовым экраном) – она получила встроенные сервисы Сбера и функцию голосового управления.
- Предусмотрена возможность бесконтактной заправки, доступ к музыкальному контенту, а также навигация (онлайн и офлайн).
- Расширилась цветовая гамма: появился вариант окраски в серый металлик «Тайфун».
На этом усовершенствование Весты не остановится. Через несколько месяцев внедрят климат-контроль.
Данные производителей
|
|
Solaris KRX
|
Лада Веста SW Cross
|
Лада Искра SW Cross
|
Снаряженная / полная масса
|
1269 / 1650 кг
|
1395 / 1730 кг
|
1336 / 1690 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,6 c
|
12,7 c
|
14,0 c
|
Максимальная скорость
|
182 км/ч
|
174 км/ч
|
164 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 50 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-92...95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км
|
10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км
|
9,7 / 5,8 / 7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1591 см³
|
1774 см³
|
1596 см³
|
Мощность
|
90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин
|
90 кВт / 122 л. с. при 5900 об/мин
|
78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин
|
Крутящий момент
|
151 Н·м при 4850 об/мин
|
170 Н·м при 3700 об/мин
|
148 Н·м при 4200 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
CVT
|
CVT
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з. х.
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
|
0,396–2,526
|
0,396–2,526
|
Главная передача
|
3,38
|
6,07
|
6,07
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди/сзади
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди/сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
195/60 R16
|
205/50 R17
|
205/60 R16
|
Геометрическая проходимость
|
|
Solaris KRX
|
Лада Веста SW Cross
|
Лада Искра SW Cross
|
Просвет, мм
|
a
|
185
|
185
|
180
|
b
|
210
|
200
|
205
|
c
|
235
|
210
|
210
|
Угол
|
α
|
20,5°
|
19,5°
|
22,5°
|
β
|
29,5°
|
27,5°
|
30,0°
|
γ
|
18,5°
|
17,5°
|
18,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Solaris KRX
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
130
|
Лада Веста SW Cross
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
345
|
Лада Искра SW Cross
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
345
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Solaris KRX
|
Лада Веста SW Cross
|
Лада Искра SW Cross
|
Капот
|
100–125
|
115–130
|
110–120
|
Крыло переднее
|
85–125
|
115–125
|
115–125
|
Крыло заднее
|
100–130
|
100–115
|
100–125
|
Дверь передняя
|
95–110
|
100–110
|
105–125
|
Дверь задняя
|
110–130
|
100–110
|
100–115
|
Дверь багажника
|
95–120
|
105–120
|
100–115
Стоимость прохождения ТО, руб.
Solaris KRX
- ТО-1 (15 000 км) - 16 125
- ТО-2 (30 000 км) - 22 871
- ТО-3 (45 000 км) - 16 125
- ТО-4 (60 000 км) - 28 035
Лада Веста SW Cross
- ТО-1 (15 000 км) - 14 900
- ТО-2 (30 000 км) - 16 500
- ТО-3 (45 000 км) - 36 200
- ТО-4 (60 000 км) - 30 000
Лада Искра SW Cross
- ТО-1 (15 000 км) - 13 500
- ТО-2 (30 000 км) - 15 500
- ТО-3 (45 000 км) - 36 200
- ТО-4 (60 000 км) - 28 300
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Solaris KRX
|
Лада Веста SW Cross
|
Лада Искра SW Cross
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
8
|
Обзор
|
7
|
8
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
9
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
7
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,22
|
8,56
|
8,11
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Подробный тест-сравнение автомобилей Лада Искра SW Cross, Веста SW Cross и Solaris KRX – по этой ссылке.
