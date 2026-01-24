Экология
Toyota представила мощную технологичную новинку

Серийное производство имиджевого суперкара Toyota GR GT стартует в 2027 году

Toyota представила имиджевую модель – настоящий суперкар GR GT.  Инженеры и испытатели, которые делали предыдущее аналогичное купе Lexus LFA, тоже были ­привлечены к работе.

Каркас кузова Toyota GR GT полностью алюминиевый.
Впервые в истории Тойоты серийная машина получила полностью алюминиевый каркас кузова. Часть внешних кузовных панелей изготовлена из углепластика. В результате купе длиной 4820 мм весит сравнительно немного, около 1750 кг.

Утверждают, что над финальным дизайном начали работать лишь после того, как «черновой» кузов продули в аэродинамической трубе и сформировали идеальную форму силуэта.

Toyota GR GT сможет разгоняться до 320 км/ч.
Кокпит двухместный, сиденья установлены максимально низко. Эргономика проработана как для гражданской эксплуатации, так и с точки зрения гоночных режимов. Поэтому излишне «сенсорным» интерьер не стал.

Двигатель установлен спереди в пределах колесной базы, коробка передач отнесена к задней оси. Развесовка – 45:55 в пользу кормы. Четырехлитровая «восьмерка» с двойным наддувом выдает «не менее 650 л.с. (точные характеристики еще не объявлены). У нее система смазки с сухим картером, а турбокомпрессоры расположены в развале блока. Toyota GR GT сможет разгоняться до 320 км/ч.

Интерьер Toyota GR GT не стал излишне «сенсорным».
Суперкар сделали гибридным. Восьмиступенчатый автомат дополнен мотор-генератором. Вместо гидротрансформатора стоит мокрое сцепление. Есть механический самоблокирующийся ­дифференциал.

Подвеска всех колес двухрычажная. Шины Michelin Pilot Sport Cup 2 доводили специально для этой модели.

Серийное производство Тойоты GR GT должны начать в 2027 году.

