Почему китайцы разрешают лить в турбомотор 92-й бензин

Эксперты «За рулем» объяснили, как выбирать топливо для современных авто

Правда ли, что для моторов с непосредственным (прямым) впрыском топлива требуется какой-то специальный бензин?

Инструкции к подобным автомобилям никаких особых требований не выдвигают. И все наши бензины – исключительно 5‑го класса: какой тут может быть выбор?

Однако компьютерная Алиса советует заливать бензин с повышенным октановым числом – 98–100. Сайты топливных компаний дружно рекомендуют использовать только их «улучшенные» бензины.

Моторы «китайцев» в большинстве случаев имеют непосредственный впрыск и вместе с тем провокационную надпись на лючке бензобака: октановое число – от 92 включительно. В то же время европейские производители нередко требуют применения 98‑го, а то и 100‑го бензина, и лишь в экстренных случаях – 95‑го. Что-то не сходится!

Не все автовладельцы четко представляют себе, какой именно впрыск работает в их моторах, прямой или распределенный. А разница есть – и существенная.

Как работает непосредственный (прямой) впрыск

Распылители форсунок моторов с непосредственным впрыском находятся прямо в цилиндре, работая под давлением до 250 бар – это почти на два порядка больше, чем при распределенном впрыске. Распылители под влиянием высоких температур и давлений сильнее склонны к закоксовыванию, особенно если топливо «не той свежести». Загрязнений очень боится и топливный насос высокого давления с его микронными зазорами.

Современный мотор с непосредственным впрыском – это почти всегда наддувный агрегат.

Помимо сжатия воздушного заряда в поршневой части, воздух еще предварительно сжимается в компрессоре. И никакой интеркулер не приведет температуру воздушного заряда к более низкой, характерной для безнаддувных двигателей. Повышенный температурный режим также влияет на работу мотора и его системы впрыска.

Вся эта нежная конструкция, будучи в исправном состоянии, позволяет добиться экономичности и экологичности мотора, которые недоступны распределенному впрыску. Но только при безукоризненном качестве технических жидкостей – от бензина до масла.

Крышка лючка бензобака Chery Tiggo 7 Pro Max. Вроде бы можно заливать АИ‑92, но стоит ли?

Какой бензин нужен моторам с непосредственным впрыском

Никаких специальных бензинов для таких моторов не существует. Однако чистота топлива имеет решающее значение , поэтому надо заправляться исключительно на брендовых заправках – на АЗС от вертикально интегрированных нефтяных компаний (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и так далее) вероятность нарваться на дрянной бензин по определению ниже, чем в иных местах.

И всегда есть смысл заливать так называемые «улучшенные» бензины с повышенной моющей способностью – Пульсар, Экто, G‑Drive и тому подобные. Моющие свойства присущи любому бензину – это, как-никак, растворитель, – но у перечисленных марок они все-таки на несколько процентов выше. Такое топливо поможет содержать в чистоте форсунки и камеры сгорания.

С октановым числом ситуация более сложная. Да, запасы регулировки системы управления двигателем по приспособлению к низкооктановому топливу велики. Но учтите, что все высокие показатели по экономичности и мощности моторов определяются не на допустимом, а на рекомендованном топливе. Ресурсные испытания моторов также проводят не на топливе «по нижней границе».

Если у вас наддувный мотор с непосредственным впрыском, то постоянно нужно заливать бензин не ниже АИ‑95, а в жару очень желателен АИ‑98. Иначе двигатель будет работать в «полупридушенном» состоянии, не развивая заявленных показателей дабы не угробить себя.

Зачем китайские фирмы допускают использование 92‑го бензина? Чисто в маркетинговых целях – мол, даже в медвежьем углу вы сможете заправиться и ехать дальше. Но к рекламе нужно относиться с чувством юмора.

LSPI И МАСЛО

Явление LSPI (Low-speed pre-ignition), которое можно перевести как «низкоскоростное раннее зажигание», было обнаружено в первых двигателях с прямым впрыском. Порция топлива, поданного форсункой, долетала до стенки цилиндра так быстро, что не успевала по дороге полностью испариться. Оказавшись между стенкой цилиндра и кромкой поршня, капли топлива сталкивались с раскаленными частицами масла или нагара, вследствие чего иногда происходило взрывообразное воспламенение смеси топлива с моторным маслом до момента штатного искрового разряда. Это наблюдалось на абсолютно исправных моторах в безобидных условиях: нагрузки небольшие, топливо нормальное.

Спасение пришло только вместе с маслами новой категории эксплуатации – сначала это были API SN Plus, позже появились SP и SQ. Они практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и поверхности камеры сгорания в головке блока цилиндров.

