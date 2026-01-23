Птица высокого полета: за что любили и ценили эту Чайку

ГАЗ-13 Чайка – символ рывка СССР в науке и промышленности

Чайка прочно и логично ассоциируется с началом космической эры, со спутником и полетом Юрия Гагарина. Но машина стала и одним из ярких символов рывка СССР в науке, промышленности, строительстве.

В 1958 году ГАЗ‑13 вместе с другими советскими автомобилями, в числе которых МАЗ‑530 и ЗИЛ‑111, экспонировали на Всемирной выставке в Брюсселе. Интерес к советским машинам, конечно, подогревал общий интерес к СССР. Ведь совсем недавно, в 1957 году, почти закрытая для мира страна провела грандиозный фестиваль молодежи и студентов и первой стала космической державой.

Но Чайка и сама по себе была интересна, ведь в Европе машин подобного класса почти не делали. Исключением были британские Rolls-Royce и мелкосерийные французские Facel Vega с моторами Chrysler.

Еще не серийная Чайка ГАЗ‑13 на Всемирной выставке в Брюсселе, 1958 год.

В числе множества призов, которые раздавали в Брюсселе налево и направо (в том числе за единственный автомобиль в павильоне США – Ford Galaxie), Горьковский автозавод получил Гран-при за три машины: Волгу, Чайку и ГАЗ‑52.

В Союзе ГАЗ‑13, серийный выпуск которого начали в 1959 году, наряду с ЗИЛ‑111 стал одним из главных автомобилей страны, символом власти. Производство ЗИЛ‑111 стартовало чуть раньше, но делали московских лимузинов очень мало: рекорд составил всего 21 автомобиль за год. Ежегодное же производство ГАЗ‑13 в среднем достигало 150 автомобилей. И поначалу даже некоторых членов политбюро возили на Чайках.

ГАЗ‑13 на советской выставке в Нью-Йорке, 1959 год.

Двухцветными были только опытные машины, серийные – черными. Мода на двухцветность прошла уже в начале шестидесятых, а ведь Чайка была еще и властным автомобилем, которому пестрота претила. Но большинство ГАЗ‑13 были семиместными седанами – без перегородки в салоне – как символ некой демократизации времен хрущевской оттепели. Лимузины с перегородкой, говорят, делали лишь по заказам министерства обороны.

В личной собственности Чаек, конечно, не было. И быть не могло. Даже самые высокие руководители жили в государственных квартирах и на государственных дачах, часто даже с казенной мебелью. Чайка входила в эту идеологическо-экономическую конструкцию. Машины прикрепляли к руководителям рангов министра или секретаря обкомов.

Поздняя серийная Чайка ГАЗ-13.

Кроме того, на Чайках фирмы «Интурист» возили почетных гостей страны, в том числе звезд кино и эстрады. В крупных городах ГАЗ‑13 можно было заказать и на свадьбу. Подавляющее большинство молодоженов первый и последний раз в жизни ездили в такой машине – и это порой вспоминали десятилетиями.

Салон с электростеклоподъемниками создали по американским стандартам. Представления о роскоши в те годы были несколько иными, чем нынче.

Слева на панели приборов – кнопки управления автоматической коробкой передач. Подавляющее большинство Чаек были семиместными седанами.

На базе седана разработали кабриолет ГАЗ‑13Б. Поначалу была даже идея сделать убирающуюся крышу стальной, как на Ford Fairline 1957 года – но он, в отличие от Чайки, был двухдверным. Крышу ГАЗ‑13Б сделали мягкой с электрогидроприводом и стеклами задних дверей, двигающимися по сложной траектории.

Два первых кабриолета весной 1960 года показывали в Кремле руководству страны. Всего изготовили около двух десятков таких машин, все в начале 60‑х годов. Когда в 1978‑м пришел заказ на две открытые машины для празднования в Берлине 30‑летия ГДР, заводу пришлось капитально отремонтировать существующие автомобили.

В Союзе ГАЗ‑13Б в основном использовали для парадов в столицах республик и торжественных встреч в провинции руководителей страны и ее почетных гостей.

Стилистика середины 50‑х годов спустя два десятилетия выглядела откровенно архаичной.

К середине 60‑х производство ГАЗ‑13 резко снизили – с 300 машин в 1961 году до 36 автомобилей в 1964 году. Поговаривали, что на волне борьбы с привилегиями, жертвами которых стали чиновники среднего уровня, у которых отбирали седаны ГАЗ‑12 ЗИМ, собрались свернуть и производство Чайки. Но в 1964 году лидером СССР стал Леонид Брежнев и ветры борьбы с привилегиями утихли.

Седан нерушимый

Трудно представить, что систему впрыска на двигатель ГАЗ‑13 в НАМИ пристраивали еще в 1959 году. В 1961‑м художник Борис Лебедев подготовил ГАЗ‑13М – рестайлинговый вариант с четырьмя фарами, иными решеткой радиатора и бамперами, но в серию его не пустили.

Прототип модернизированной Чайки ГАЗ‑13М, 1961 год.

Зато в том же году дизайн Чайки и ЗИЛ‑111, наконец, «развели», запустив производство ЗИЛ‑111Г с переработанными передком и задком. Стилистику Чайки сохранили.

Став одним из символов советского промышленного, научного рывка и космической эры, горьковская машина постепенно превращалась в символ советской автомобильной архаики.

Итальянская кинозвезда Софи Лорен, советский актер Серго Закариадзе и представительская Чайка, 1965 год. Чайка – любимый автомобиль советских молодоженов (фото из семейного архива Станислава Павлова).

В 1964 году с космодрома Байконур запустили первый в мире трехместный космический корабль Восход‑1. Меньше чем через год Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос. В 1971 году орбитальная станция Салют‑1 работала в космосе уже более полугода. Еще через четыре года состоялась эпохальная стыковка на орбите советского корабля «Союз» и американского «Аполлон».

Забавная реклама «Автоэкспорта» позиционировала Чайку как большой семейный автомобиль.

А Чайка, созданная по моде и инженерии пятидесятых, оставалась прежней. Теперь автомобиль стал эмблемой незыблемости советских основ – примерно как консервативные серые костюмы, плащи и шляпы членов политбюро. Как марксизм-ленинизм вообще и «любимая» книга советских студентов про историю КПСС в частности.

Модернизацию 70‑х годов свели лишь к двухконтурной тормозной системе с разделителем от ГАЗ‑24, установке ремней безопасности, черного руля и оклейке панели приборов пленкой под дерево, как на будущей Чайке ГАЗ‑14.

Чайка – символ не только космической эры, но и зарождения социализма на Кубе. Фидель Кастро на ГАЗ‑13Б в Иркутске.

Мощность 195 л. с. на две с лишним тонны снаряженной массы в 70‑е годы уже не была выдающейся – как и разгон до 100 км/ч за 20 с. Москвич‑2140 достигал сотни за 19 с, а ВАЗ‑2106 и вовсе за 16. Тормозной путь с 80 км/ч (аж 49 метров!) тоже не соответствовал стандартам времени.

В паспортный расход топлива до 21 л/100 км мало кто верил – а меньше всего те, кто работал на Чайках. Но этот показатель волновал водителей и пассажиров ГАЗ‑13, конечно, меньше всего.

Прототип модернизированной Чайки ГАЗ‑13М, 1961 год.

Сборку новых Чаек ГАЗ‑14 понемногу начали в 1976 году, в год XXV съезда КПСС и не менее широко отмечаемого 70‑летия генсека Леонида Брежнева. Однако последний ГАЗ‑13 собрали аж в апреле 1981 года. Новых Чаек поначалу делали очень немного, и ГАЗ‑13 из начальственных гаражей выводили постепенно.

Чайка и генсек Леонид Брежнев, которому, по легенде, модель обязана своим долголетием.

Пока шел этот процесс, незаметно наступили времена, когда такие машины при наличии соответствующих средств мог купить любой гражданин. Вот тут-то, после взлета 50‑х и пика 70‑х годов, начался новый культ – вознесение недоступного прежде простым смертным автомобиля на вершины уважения и народной любви.

В отличие от массовых моделей, Чайка перешла в разряд антиквариата сразу – без периода, когда на машинах, которые нынче ценят как ретро, возили что ни попадя, пока некоторые из них не рассыпались на молекулы. Любовь к Москвичам, Волгам, Запорожцам – ностальгия по тому, что было. А любовь к Чайке – по несбыточной мечте, которая все-таки сбылась. Причем совершенно неожиданно.

