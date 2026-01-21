Вот в чем главное отличие нашей Чайки от американских машин

Опубликована полная история Чайки ГАЗ‑13 – от взлета до падения и вознесения

Чувства американцев и советских граждан – посетителей национальных выставок в Москве и Нью-Йорке летом 1959 года – были и похожи, и не похожи одновременно.

В июле на выставке США в Сокольниках наши люди с изумлением рассматривали диковинные американские машины – от модного спортивного родстера Chevrolet Corvette до гигантских седанов и универсалов. Месяцем раньше, в июне, американцы, увидев среди прочих экспонатов солидный и сияющий хромом седан Чайка ГАЗ‑13, удивлялись: в СССР тоже умеют делать автомобили, подобные американским.

Главное отличие Чайки и американских машин состояло в том, что в США их во множестве модификаций выпускали миллионами (о чем советские граждане узнали из рекламных проспектов, которые щедро раздавали в Сокольниках), а купить ГАЗ‑13 никто, конечно, не планировал. Не по причине дороговизны, а потому что в Союзе подобные изделия просто не продавали. Нельзя же купить орден или здание обкома КПСС!

Собственная гордость

Бесперспективность модернизации ГАЗ‑12 ЗИМ понимали, вероятно, и те, кто занимался этой машиной в середине пятидесятых годов. Цельное ветровое стекло, шестицилиндровый мотор, форсированный с 90 л. с. до 110 л. с., и обновленный декор принципиально изменить машину, созданную в конце 40‑х, не могли. Изготовив два образца, работы свернули. Но в прототипе ГАЗ‑12В прослеживались две приметы будущей модели – «птичка» на измененной решетке радиатора и автоматическая коробка передач, разработанная для Волги ГАЗ‑21.

Седан ГАЗ‑13 Чайка с колесной базой 3250 мм построили на Х‑образной раме.

В 1956 году начали работы по совершенно новой представительской машине ГАЗ‑13 с условным названием Стрела. Дизайном параллельно занимались Лев Еремеев и Борис Лебедев. Для ГАЗ‑13 приняли вариант Лебедева, а работа Еремеева послужила основой для стилистики ЗИЛ‑111. Машины получились очень похожими, а курьезное сходство исправили лишь в 1961 году.

Горьковские стилисты Ладислао Дуарте, Борис Лебедев и макет автомобиля Стрела.

Откуда оно возникло? В 1956 году в НАМИ прошла закрытая (для специалистов) обширная выставка достижений мирового автопрома, где среди прочего показали седан Packard Patrician и кабриолет Packard Caribbean. Именно эти машины вдохновили советских стилистов.

В середине 50‑х годов Паккарды выглядели вполне современными, но в 1959 году, когда дебютировала Чайка, американские дизайнеры ушли уже далеко вперед. Но ведь ГАЗ‑13 не предназначали для конкуренции с заокеанскими аналогами – по крайней мере, в прямом понимании.

Передняя подвеска ГАЗ‑13 – независимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами.

Первый опытный образец ГАЗ‑13 собрали в 1957 году – по моде тех лет, двухцветный. По легенде, которая кажется маловероятной, решетку радиатора создатели машины по собственной инициативе покрыли золотом, добытым из червонца царской чеканки. Машину, уже по имени Чайка, среди иных декоративных деталей отличала и «птичка» на капоте, от которой на серийном автомобиле отказались.

Кузов длиной 5600 мм с колесной базой 3250 мм стоял на прогрессивной Х‑образной раме. В США такие делали пока только для Кадиллаков.

Первый опытный образец Чайки с «птичкой» на капоте.

Получил ГАЗ‑13 и совершенно новый двигатель V8. Сначала – 180‑сильный объемом 4,8 л (92×92 мм) – с поршнями, унифицированными с мотором ГАЗ‑21. Но в серию пошел двигатель объемом 5,52 л (100×88 мм) – именно он стал первым в обширном семействе восьмицилиндровых моторов, которые делали в Заволжье почти полвека.

Опытный образец модернизированного ГАЗ‑12В с автоматической коробкой передач.

По компоновке двигатель ГАЗ‑13 напоминал мотор Chrysler, но имел очень важное отличие – был полностью алюминиевым. По тем временам – передовое и довольно редкое решение. Масса агрегата составляла всего 200 кг. К слову, двигатель ЗИЛ‑130 объемом 6 л был вдвое тяжелее.

При степени сжатия 8,5 мотор ГАЗ‑13 развивал 195 л. с. при 4400 об/мин. Ровесник, близкий по объему (5,8 л) двигатель Ford выдавал 223 л. с. по американскому стандарту SAE, то есть по европейским меркам – примерно столько же, сколько и агрегат Чайки.

Рядом со 195‑сильным двигателем V8 – ­вакуумный усилитель тормозов.

ГАЗ‑13 оснастили трехступенчатой автоматической коробкой передач. Агрегат, сделанный на основе конструкции Ford, разработали для ГАЗ‑21, а для мощной Чайки доработали. Управление с тросовым приводом кнопками на панели приборов заимствовали у Крайслера.

Независимую пружинную переднюю подвеску оснастили стабилизатором и телескопическими амортизаторами – первыми на автомобилях ГАЗ. Сзади стояли традиционные продольные рессоры.

Дорожный просвет составлял 180 мм – по нынешним меркам такой показатель для представительского автомобиля выглядит забавно. Барабанные тормоза оснастили вакуумным усилителем конструкции Chrysler. На Чайке стояли усилитель руля и даже электростеклоподъемники.

В общем, автомобиль получил всё самое современное, что могли сделать на Горьковском автозаводе.

Благодарим Владимира Носакова за помощь в подготовке материала.