16 000 км с китайским «братом» Шкоды: на чем сэкономили?

Опубликован отчет по итогам длительного теста кроссовера Jetta VS5

По своей сути Jetta VS5 – упрощенный кроссовер Skoda Karoq, попытка предложить европейскую сущность по китайской цене. Чтобы понять, насколько удачна эта попытка, я провел несколько месяцев с машиной в топовой комплектации Brilliant Ultimate за 3,35 млн рублей.

Школа борьбы со ржавчиной – фольксвагеновская. Снаружи – оцинковка везде, кроме крыши. Снизу – щедрое покрытие пластизолем, пороги и стыки с арками укрыты пластиком. После двух зим желтизна проявилась только на выпуске – даже крепеж снизу весь девственен. Столь тщательной антикоррозионной защиты у автомобилей из Поднебесной я, пожалуй, еще не встречал.

Но с экономией – перебор.

Рейлинги – пластиковая декорация: попытки приспособить к ним поперечины потерпели фиаско. Капот – без шумоизоляции и уплотнителя, мыть моторный отсек – сизифов труд. Через отверстия в решетке бампера того и гляди кирпич пролетит в радиатор.

Что понравилось

Открывая дверь, чувствуешь по-немецки хваткие фиксаторы. Первое впечатление – наконец-то, нормальный «китаец»! Но все-таки не «немец».

Салон лаконичен, но по-китайски аляповат. Синюшная виртуальная приборка со спамом понравилась меньше, чем аналоговые шкалы у начальных версий.

Обшивка панели кожзамом добавляет уюта.
Механическое управление однозонным климат-контролем удобнее, чем сенсорное у двухзонного (на фото).

Ностальгия накрывает. Баранка – с настоящими кнопками и характерным сечением обода, неперегруженные подрулевые рычажки, нормальный селектор автомата, круглый переключатель режимов света – всё это знакомо любому сидевшему за рулем автомобилей группы Volkswagen последнего десятилетия. Управление двухзонным климатом, правда, сенсорное и излишне чувствительное.

Обзор отличный, габариты чувствуются безошибочно. Сиденья удачны по форме, стильная серая комби-отделка – не такая темная в нашей зиме. Еще бы вылета руля побольше. И подлокотник без продольной регулировки для галочки – локоть еле дотягивается.

Багажник вместительный. Электропривода двери нет, но выемка для закрывания по всей ширине двери удобна.
Неожиданность – куча нестандартных мест для мелочей: полочки, отсеки, ниши в панелях и консолях. Нехарактерно для Фольксвагена, но удобно. Ручки в дверях легко принять за выемки – попутчики не раз пытались пристроить в них телефон и роняли его вниз.

Минусы

Но бюджетную сущность не скрыть. Бардачок и зеркальца в козырьках лишены подсветки, потолочные ручки – микролифта. Салонный свет – с галогенками. И нет очечника.

Спереди – простые и ремонтопригодные штампованные стальные рычаги со съемной шаровой опорой.
А главный минус – медиасистема. Большой 10‑дюймовый экран нужен разве что для камеры заднего вида. Нет Apple CarPlay и Android Auto, русификации. Пришлось доставать давно пылящийся без дела держатель для телефона.

Сзади впритык места для коленей, центрального подлокотника нет. В наличии USB-порт и дефлекторы, но обогрева нет и даже подсветки нет. А вместо нормальных карманов в спинках передних сидений – конвертики для телефона.

Немецкий порядок – даже в исполнении ­пыльников амортизаторов. Но настройки ­подвески свои.
Датчики заботливо одеты в чехлы.

Как едет?

Мотор – старый знакомый 1.4 турбо с логотипом Volkswagen. Тот же логотип – на множестве компонентов: катушках зажигания, датчиках, трубопроводах и шлангах. Тихий на холостых, экономичный на ходу (средний расход 92‑го я уложил в 8 л/100 км). Разгон дается легко. Вот только гидроавтомат Aisin тягуч и скрадывает прыть мотора.

Низ полностью укрыт пластизолем, даже под пластиковыми защитными ­экранами.
Узнаю платформу MQB – Jetta легко заныривает в повороты и перекладывается в связках. Руль пусть легкий, но информативный. Педаль тормоза – безошибочная. Помню похожий характер у Карока – сегодня мне его так не хватает в других «китайцах».

Но подвеска слишком плотная, много и громко докладывает о неровностях всех калибров.

От машины с фольксвагеновскими генами хочется большего лоска. Хотя отчасти его отсутствие на совести китайских покрышек Linglong Green-Max, заметно добавляющих и шума уже с 60 км/ч.

Итог

Бюджетнее Шкоды – это Jetta. Есть многое из того, за что ценят немецкие автомобили: управляемость, проверенный силовой агрегат, защита от коррозии и эргономика. Плата – слабая шумоизоляция, жесткая подвеска, урезанная медиасистема, экономия на мелочах. И высоковатая цена.

Jetta VS5
Jetta VS5, 1,4Т (150 л. с.), А6

  • Изготовитель – FAW-Volkswagen Automobile, Китай
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 16 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (10 000–16 000 км)*

  • Бензин (АИ‑95, средний расход 8,2 л/100 км) – 33 456 руб.
  • Общие расходы – 33 456 руб.
  • Стоимость 1 км пробега – 5,58 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
24.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о Jetta VS5

