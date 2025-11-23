#
>
Интерьер Toyota Land Cruiser 70
23 ноября
«Китайский Volkswagen» в парке «За рулем» — первые впечатления

Названы отличительные черты кроссовера Jetta VS5

Jetta VS5, 1.4Т (150 л. с.), А6, 2024 г. в.

Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

В наш парк поступил кроссовер Jetta VS5 – и сразу порадовал немецким дизайном салона и массой деталей, знакомых по автомобилям Volkswagen.

Это блок климатики, круглый переключатель света слева от руля, баранка с изрядным количеством настоящих кнопок и характерным сечением обода, селектор трансмиссии и интуитивно понятные, неперегруженные подрулевые переключатели безо всяких вращающихся колечек.

Понравилось изобилие мест для хранения мелочевки – в том числе полочка в левом углу передней панели, отсек за клавишей ручного тормоза, ниша на консоли перед селектором трансмиссии.

Jetta VS5 предлагает множество укромных уголков для хранения мелочей.
Jetta VS5 предлагает множество укромных уголков для хранения мелочей.

Освоюсь – расскажу, каков «китайский Volkswagen» в эксплуатации.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

