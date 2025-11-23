«Китайский Volkswagen» в парке «За рулем» — первые впечатления
Jetta VS5, 1.4Т (150 л. с.), А6, 2024 г. в.
В наш парк поступил кроссовер Jetta VS5 – и сразу порадовал немецким дизайном салона и массой деталей, знакомых по автомобилям Volkswagen.
Это блок климатики, круглый переключатель света слева от руля, баранка с изрядным количеством настоящих кнопок и характерным сечением обода, селектор трансмиссии и интуитивно понятные, неперегруженные подрулевые переключатели безо всяких вращающихся колечек.
Понравилось изобилие мест для хранения мелочевки – в том числе полочка в левом углу передней панели, отсек за клавишей ручного тормоза, ниша на консоли перед селектором трансмиссии.
Освоюсь – расскажу, каков «китайский Volkswagen» в эксплуатации.
