Какое масло лучше заливать в двигатель зимой?
Зима — сложное время для автомобиля. Низкие температуры затрудняют запуск двигателя, увеличивают износ и снижают эффективность масла. Зимой двигатель испытывает максимальную нагрузку: холодный пуск вызывает до 90% износа за весь пробег! Правильный выбор зимнего моторного масла минимизирует ущерб, помогает избежать проблем с запуском, защитить двигатель от износа и продлить его срок службы. В этой статье разберемся, какое масло заливать в двигатель зимой, на что обращать внимание и как не ошибиться с подбором.
В чем опасность холодного пуска?
Замерзшее моторное масло имеет повышенную вязкость, хуже прокачивается и не сразу поступает к деталям. А у классического ДВС самые нагруженные пары трения имеют подшипники скольжения, которые очень чувствительны к подаче масла и его параметрам.
При -20°C минеральное масло теряет текучесть, маслонасос не может его прокачать достаточно быстро. Результат: микропритирки поршней, распредвалов, подшипников. Исследования SAE показывают —износ при пуске в 1000 раз выше, чем в работе. Решение: масла с низкой температурой застывания и быстрой прокачкой (MRV).
Ключевой параметр —SAE-класс (вязкость). Он обозначается двумя цифрами: первая (с буквой W — winter) показывает поведение на холоде, вторая — при нагреве. Например:
- 0W — для экстремальных морозов (-35°C и ниже).
- 5W — универсально для -30°C.
- 10W — до -25°C.
- 15W — до -15°C.
А каков износ при холодном пуске, если его измерять точно в граммах и миллиметрах?
В исследовании, проведенном на моторе ЗМЗ-4062.1, измеряли износ деталей ЦПГ и подшипников коленвала в циклах из 20 холодных пусков. Двигатель в процессе разогревался от -20... -30 ° C до +40 ° C . Диаметральный износ цилиндра достигал максимума в 4,64 микрометра. Для двигателя ЗМЗ-4062.1 ремонтный диаметр цилиндра отличается от номинального на 0,5 мм, но заметным считается износ от 0,05 мм. Чтобы в описанном режиме «сточить» такую величину, потребуется около 200 холодных пусков. Для холодных северных регионов это весьма немного.
AKross Astra – отечественное моторное масло для российских условий
В суровых климатических условиях России, где зимние морозы опускаются до -40°C, а летняя жара в южных регионах превышает +35°C, выбор моторного масла становится ключевым фактором надежности автомобиля.
AKross Astra — это отечественное моторное масло, разработанное российскими специалистами с учетом специфики наших дорог, топлива и погодных условий. Производимое на современном заводе в России с использованием передовых технологий блендинга, оно сочетает в себе высокое качество и доступную цену, полностью соответствуя требованиям международных стандартов.
ПАО – для быстрой прокачки
В составе масел AKross Astra присутствуют базовые масла VI группы – полиальфаолефины. Они производятся не из нефтяной основы, а из попутных газов. Такая база не имеет посторонних примесей и обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Благодаря добавлению ПАО-базы масла AKross Astra имеют большой запас по показателям CCS и MRV . Например, лабораторные анализы показывают, что масло AKross Astra 0 W -20 SP GF -6 A C 5/ C 6 демонстрирует прокачиваемость при -40 ° C на 57% лучше, чем этого требует международный стандарт SAE J 300 (13 100 мПа*с против требования 30 000 мПа*с).
Эстеры – мгновенная защита
Основная проблема холодного пуска – отсутствие смазки на трущихся поверхностях. При холодном пуске в сильный мороз даже ПАО-масло поступает к парам трения не сразу. Исследования, проведенные в НТЦ «Цельсий-Проф», показали, что время достижения полного смазывания у масел 0 W - xx при -40 °C в среднем составляет около 12-14 секунд, а у масел 5 W - xx и вовсе порядка 19 секунд.
В составе моторных масел AKross Astra содержатся эстеры. Эстеры (эфиры карбоновых кислот) — «супердобавка». Молекулы эстеров имеют отрицательный заряд, они полярны. Это свойство позволяет молекуле эстера притягиваться к металлической поверхности, поскольку кристаллическая решетка любого металла или сплава состоит только из положительно ионизированных или нейтральных атомов. Благодаря этому свойству масла с эстерами сохраняют тонкую защитную пленку даже после длительного простоя и обеспечивают первоклассную защиту от износа во время холодного пуска и высоких нагрузок.
