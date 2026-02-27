Какое масло лучше заливать в двигатель зимой?

В суровых климатических условиях России, где зимние морозы опускаются до -40°C, а летняя жара в южных регионах превышает +35°C, выбор моторного масла становится ключевым фактором надежности автомобиля.

Зима — сложное время для автомобиля. Низкие температуры затрудняют запуск двигателя, увеличивают износ и снижают эффективность масла. Зимой двигатель испытывает максимальную нагрузку: холодный пуск вызывает до 90% износа за весь пробег! Правильный выбор зимнего моторного масла минимизирует ущерб, помогает избежать проблем с запуском, защитить двигатель от износа и продлить его срок службы. В этой статье разберемся, какое масло заливать в двигатель зимой, на что обращать внимание и как не ошибиться с подбором.

В чем опасность холодного пуска?

Замерзшее моторное масло имеет повышенную вязкость, хуже прокачивается и не сразу поступает к деталям. А у классического ДВС самые нагруженные пары трения имеют подшипники скольжения, которые очень чувствительны к подаче масла и его параметрам.

При -20°C минеральное масло теряет текучесть, маслонасос не может его прокачать достаточно быстро. Результат: микропритирки поршней, распредвалов, подшипников. Исследования SAE показывают —износ при пуске в 1000 раз выше, чем в работе. Решение: масла с низкой температурой застывания и быстрой прокачкой (MRV).

Ключевой параметр —SAE-класс (вязкость). Он обозначается двумя цифрами: первая (с буквой W — winter) показывает поведение на холоде, вторая — при нагреве. Например:

0W — для экстремальных морозов (-35°C и ниже).

5W — универсально для -30°C.

10W — до -25°C.

15W — до -15°C.