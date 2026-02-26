Секреты идеального кофе: советы профессионального бариста

Почему заправочные станции превратились в настоящие кофейные пространства

Кофе на АЗС давно стал неотъемлемой частью любой поездки. Но как выбрать правильный напиток и сделать его еще вкуснее? Вместе с основателем проекта Russian Barista Николаем Стрельниковым и одним из трех крупнейших продавцов кофе в России по данным РОМИР — сетью АЗС «Газпромнефть» — рассказываем, как получить максимум удовольствия от кофе в дороге.

Основатель проекта Russian Barista Николай Стрельников на сети АЗС Газпромнефть.

Почему кофе на заправках стал популярен

«Если вспомнить, 10–15 лет назад АЗС была местом, куда приезжаешь заправиться, максимум взять воды с газировкой и всё. Постепенно это начало меняться», — рассказывает Николай.

Теперь заправочные станции превратились в настоящие кофейные пространства. Эксперт объясняет популярность кофе на АЗС простой логикой: «Современные заправочные станции используют суперавтоматические кофемашины, которые дают гарантированно хороший результат. В отличие от рожковых машин, где все зависит от навыков персонала, автоматы работают по единой рецептуре и выдают стабильное качество».

Благодаря этому на каждой АЗС сети «Газпромнефть» кофе будет одинаково хорош. Также важно и развитие самой культуры кофе в сети: сотрудники АЗС создают уютную атмосферу, делая для клиентов напитки и блюда. На заправках также часто действуют акции для тех, кто заезжает просто заправиться, а уезжает со стаканчиком ароматного кофе — поэтому брать напитки с собой еще и выгодно.

Секрет баланса кофейных зерен

«Есть мнение, что самый вкусный кофе варится из 100% арабики. Но для напитков на заправке лучше подходит бленд, — делится Николай. — Для большинства людей чистая арабика слишком кислотная. Добавление 10% робусты, как в рецептуре кофе G-Drive, гасит кислотность и делает вкус плотнее, насыщеннее».

Робуста также отвечает за устойчивость пышной пенки, которая называется «крема» (с ударением на «а»). «Крема образуется при связке эфирных масел, углекислого газа и кофеина. Чем больше кофеина, тем устойчивее пенка», — объясняет эксперт.

Сеть АЗС Газпромнефть

Какой кофе выбрать для дороги

Если нужно взбодриться

Если вы приехали на заправку в поисках источника бодрости, возьмите эспрессо или ристретто. Помните, что эти напитки лучше выпивать быстро, пока они не успели остыть или окислиться. В кофейне эспрессо рекомендуется выпивать за 1–1,5 минуты. «Но на заправке, если стаканчик с крышкой, можно спокойно пить 5–7 минут», — говорит Николай.

Если хочется насладиться вкусом

Капучино, латте или американо можно пить не торопясь, наслаждаясь мягким вкусом каждого глотка. Такие напитки тоже хорошо бодрят. «Связь кофе с молоком никак не влияет на действие кофеина», — отмечает эксперт.

Если хочется, чтобы покупка вернулась бонусами

До конца марта брать горячие напитки на заправке особенно выгодно: в сетях «Газпромнефть» и «ОПТИ» действуют сразу две акции для владельцев карт лояльности «Нам по пути». За шесть заправок от 30 литров можно суммарно получить на карту 550 акционных бонусов. А если добавлять в чек кофе с собой, то за литр топлива будет зачисляться еще по три дополнительных бонуса. Карту «Нам по пути» можно выпустить бесплатно в мобильном или веб-приложении «АЗС Газпромнефть».

Как разнообразить вкус кофе

Простые добавки

Дома самостоятельно можно сделать один из популярных напитков — эспрессо романо, или римский эспрессо — добавив в кофе пару долек лимона, апельсина или грейпфрута.

А на всех АЗС «Газпромнефть» можно бесплатно разнообразить вкус кофе, добавив в напиток карамельный, миндальный или шоколадный сироп, корицу.

Сеть АЗС Газпромнефть

Авторские рецепты от бариста

Бамбл-кофе.Возьмите холодный апельсиновый сок, добавьте эспрессо и сироп (например, карамельный). Получится освежающий напиток, который можно взять в дорогу.

Эспрессо-тоник. 300 мл тоника, поверх — 300 мл эспрессо, можно добавить лед. Бодрящий и необычный вариант кофейного напитка.

Из чего лучше пить кофе

«Если часто берете кофе с собой, стоит купить хорошую термокружку», — советует Николай. Лучший выбор — стекло или керамика. Металлические кружки окисляют напиток и меняют его вкус.

«Идеально — стеклянный или керамический термос с колбой внутри. Он долго сохранит температуру напитка», — добавляет эксперт.

Для разовых покупок подойдут и бумажные стаканчики с крышкой — они достаточно хорошо сохраняют температуру и вкус.

Кофе и еда с собой

Современные АЗС предлагают не только готовые напитки, но и полноценные пространства, посвященные кофе. «На АЗС «Газпромнефть» я понимал, что я попал в кофейный мир. Здесь выражена, подчеркнута кофейная культура», — отмечает Николай.

Для тех, кто не хочет расставаться с любимым вкусом дома, на АЗС можно взять с собой кофе в зернах, молотый и в капсулах. А для быстрого приготовления — дрип-пакеты: просто залейте горячей водой и наслаждайтесь напитком.

Также всегда можно позавтракать на месте или взять еду с собой: горячие блины и оладьи — прекрасный выбор для начала дня.

Реклама| ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ИНН 4703105075 |erid F7NfYUJCUneTUxW6hHmD