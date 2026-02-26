#
Секреты идеального кофе: советы профессионального бариста

Почему заправочные станции превратились в настоящие кофейные пространства

Кофе на АЗС давно стал неотъемлемой частью любой поездки. Но как выбрать правильный напиток и сделать его еще вкуснее? Вместе с основателем проекта Russian Barista Николаем Стрельниковым и одним из трех крупнейших продавцов кофе в России по данным РОМИР — сетью АЗС «Газпромнефть» — рассказываем, как получить максимум удовольствия от кофе в дороге.

Основатель проекта Russian Barista Николай Стрельников на сети АЗС Газпромнефть.
Основатель проекта Russian Barista Николай Стрельников на сети АЗС Газпромнефть.

Почему кофе на заправках стал популярен

«Если вспомнить, 10–15 лет назад АЗС была местом, куда приезжаешь заправиться, максимум взять воды с газировкой и всё. Постепенно это начало меняться», — рассказывает Николай.

Теперь заправочные станции превратились в настоящие кофейные пространства. Эксперт объясняет популярность кофе на АЗС простой логикой: «Современные заправочные станции используют суперавтоматические кофемашины, которые дают гарантированно хороший результат. В отличие от рожковых машин, где все зависит от навыков персонала, автоматы работают по единой рецептуре и выдают стабильное качество».

Благодаря этому на каждой АЗС сети «Газпромнефть» кофе будет одинаково хорош. Также важно и развитие самой культуры кофе в сети: сотрудники АЗС создают уютную атмосферу, делая для клиентов напитки и блюда. На заправках также часто действуют акции для тех, кто заезжает просто заправиться, а уезжает со стаканчиком ароматного кофе — поэтому брать напитки с собой еще и выгодно.

Секрет баланса кофейных зерен

«Есть мнение, что самый вкусный кофе варится из 100% арабики. Но для напитков на заправке лучше подходит бленд, — делится Николай. — Для большинства людей чистая арабика слишком кислотная. Добавление 10% робусты, как в рецептуре кофе G-Drive, гасит кислотность и делает вкус плотнее, насыщеннее».

Робуста также отвечает за устойчивость пышной пенки, которая называется «крема» (с ударением на «а»). «Крема образуется при связке эфирных масел, углекислого газа и кофеина. Чем больше кофеина, тем устойчивее пенка», — объясняет эксперт.

Сеть АЗС Газпромнефть
Сеть АЗС Газпромнефть

Какой кофе выбрать для дороги

Если нужно взбодриться

Если вы приехали на заправку в поисках источника бодрости, возьмите эспрессо или ристретто. Помните, что эти напитки лучше выпивать быстро, пока они не успели остыть или окислиться. В кофейне эспрессо рекомендуется выпивать за 1–1,5 минуты. «Но на заправке, если стаканчик с крышкой, можно спокойно пить 5–7 минут», — говорит Николай.

Если хочется насладиться вкусом

Капучино, латте или американо можно пить не торопясь, наслаждаясь мягким вкусом каждого глотка. Такие напитки тоже хорошо бодрят. «Связь кофе с молоком никак не влияет на действие кофеина», — отмечает эксперт.

Если хочется, чтобы покупка вернулась бонусами

До конца марта брать горячие напитки на заправке особенно выгодно: в сетях «Газпромнефть» и «ОПТИ» действуют сразу две акции для владельцев карт лояльности «Нам по пути». За шесть заправок от 30 литров можно суммарно получить на карту 550 акционных бонусов. А если добавлять в чек кофе с собой, то за литр топлива будет зачисляться еще по три дополнительных бонуса. Карту «Нам по пути» можно выпустить бесплатно в мобильном или веб-приложении «АЗС Газпромнефть».

Как разнообразить вкус кофе

Простые добавки

Дома самостоятельно можно сделать один из популярных напитков — эспрессо романо, или римский эспрессо — добавив в кофе пару долек лимона, апельсина или грейпфрута.

А на всех АЗС «Газпромнефть» можно бесплатно разнообразить вкус кофе, добавив в напиток карамельный, миндальный или шоколадный сироп, корицу.

Сеть АЗС Газпромнефть
Сеть АЗС Газпромнефть

Авторские рецепты от бариста

Бамбл-кофе.Возьмите холодный апельсиновый сок, добавьте эспрессо и сироп (например, карамельный). Получится освежающий напиток, который можно взять в дорогу.

Эспрессо-тоник. 300 мл тоника, поверх — 300 мл эспрессо, можно добавить лед. Бодрящий и необычный вариант кофейного напитка.

Из чего лучше пить кофе

«Если часто берете кофе с собой, стоит купить хорошую термокружку», — советует Николай. Лучший выбор — стекло или керамика. Металлические кружки окисляют напиток и меняют его вкус.

«Идеально — стеклянный или керамический термос с колбой внутри. Он долго сохранит температуру напитка», — добавляет эксперт.

Для разовых покупок подойдут и бумажные стаканчики с крышкой — они достаточно хорошо сохраняют температуру и вкус.

Кофе и еда с собой

Современные АЗС предлагают не только готовые напитки, но и полноценные пространства, посвященные кофе. «На АЗС «Газпромнефть» я понимал, что я попал в кофейный мир. Здесь выражена, подчеркнута кофейная культура», — отмечает Николай.

Для тех, кто не хочет расставаться с любимым вкусом дома, на АЗС можно взять с собой кофе в зернах, молотый и в капсулах. А для быстрого приготовления — дрип-пакеты: просто залейте горячей водой и наслаждайтесь напитком.

Также всегда можно позавтракать на месте или взять еду с собой: горячие блины и оладьи — прекрасный выбор для начала дня.

