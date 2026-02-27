Как бороться с «масложором»? Назван самый действенный способ

Самая распространенная причина расхода масла — естественный угар

Падение уровня масла на щупе – одна из самых частых фобий автовладельцев. Всегда ли это приговор цилиндропоршневой группе или нормальное явление?

Эксперты выделяют целый комплекс причин расхода масла – от конструктивных особенностей до режима езды. Разбираем все маршруты, по которым смазка покидает двигатель, и приводим результаты свежих полевых испытаний 2025 года.

Анатомия исчезновения: почему падает уровень

Частая причина быстрого снижения уровня масла – режим эксплуатации. Эта проблема в том числе возникает зимой и в межсезонье, когда температура часто меняется от ночных заморозков до дневных оттепелей, и двигателю раз за разом приходится переживать холодные пуски. Что именно происходит в такие моменты?

При коротких поездках на небольшие расстояния двигатель работает в режиме прогрева на богатой смеси топлива с воздухом, поэтому топливо не успевает полноценно испаряться в процессе смесеобразования. Вместо того чтобы превратиться в пары, смешаться с воздухом и полностью сгореть, бензин остается внутри масляной системы двигателя в виде капель. Они оседают на стенках цилиндра, смывают масляную пленку и попадают в картер. В итоге получается разжиженное бензином масло, которое угорает гораздо интенсивнее.

Есть и другие виновники скорого расхода масла. Например, неисправная система вентиляции картера (PCV). В этом случае масляный туман попадает напрямую в камеру сгорания и сгорает с топливом.

«Аппетит» авто бывает заложен в конструкцию мотора: особенности конструкции поршневых колец, большие тепловые зазоры, особенности турбины. Поэтому здесь совет один – регулярно следить за уровнем масла.

Может ли расход масла быть нормой?

Самая распространенная причина расхода масла – естественный угар. Масляная пленка должна оставаться на стенках цилиндров для смазки деталей цилиндропоршневой группы, и при каждом рабочем ходе поршня часть этой тончайшей пленки сгорает. Автопроизводители закладывают этот расход в нормативы – в зависимости от марки и технических особенностей двигателя он составляет до 1 л на 1000 км.

За склонность к угару отвечает параметр испаряемости NOACK. Его определяют жестким лабораторным тестом. Масло нагревают до 250°C и держат ровно 1 час под постоянным потоком воздуха. 250°C – это рабочая температура в самой горячей точке двигателя – в зоне верхних поршневых колец. Именно там масло подвергается «адской прожарке». Затем взвешивают остаток. Если из 100 грамм улетучилось 15, значит, NOACK – 15%.

В норме показатель составляет 13–15%. Чем он ниже, тем меньше масла «вылетает в трубу». И здесь все зависит от качества базовой основы, которая обычно составляет до 90% продукта.

Доказано на практике

Например, синтетическая база моторных масел G-Energy производится на комплексе гидроизодепарафинизации (ГИДП). В результате получаются базовые масла VHVI с высоким индексом вязкости, отличными низкотемпературными свойствами и той самой сниженной испаряемостью NOACK, – поясняет эксперт мобильной лаборатории G-Energy компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Александр Волков. «NOACK – это маркер "чистоты" и качества базовой основы масла. Чем более продвинутая "синтетика" используется в продукте, тем ниже этот процент, тем меньше масла расходуется в виде паров.

«Мы часто испытываем масло в реальных городских условиях. В частности, в прошлом году проверили работу синтетических масел G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20в двигателях JLH -3 G 15 TD легковых автомобилей Geely Atlas Pro 2024 года выпуска. Автомобили эксплуатировались в условиях таксопарка в режиме холостого хода и городских пробок.В результате испытаний ни один из автомобилей не потребовал долива на дистанции свыше 10 000 км, даже при наличии топлива в масле 0,9%-1,6%, что в обычных условиях ускоряет процесс расхода масла»,– добавил Волков.

Как свести расход к минимуму?

Небольшой расход моторного масла – это абсолютно естественный процесс, заложенный автопроизводителями. Полностью исключить его невозможно, но можно свести угар к безопасному минимуму. Главное правило – выбирать масло с качественной базовой основой, которое строго подходит вашему двигателю по классу вязкости и спецификациям. Чтобы держать ситуацию под контролем и понимать реальные аппетиты мотора, нужно проверять уровень на щупе каждую тысячу километров пробега. Если уровень масла всё равно стремительно падает, не пытаться «вылечить» машину постоянным доливом. Самое главное — не терять время и сразу обратиться на СТО. Профессиональная диагностика поможет вовремя найти скрытые механические проблемы и убережет двигатель от дорогостоящего ремонта.

