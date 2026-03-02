Новый лайфхак ускорит замену колес — используем стандартный инструмент

Читатель «За рулем» усовершенствовал ромбический домкрат

Предлагаю крутить винт ромбического домкрата с помощью стандартных деталей.

Я разобрал карданчик из старого набора головок ½ дюйма. Прикрепил болтом к домкрату и вращаю винт трещоткой из того же набора. В зависимости от того, какая трещотка будет использоваться, можно взять одну или другую часть карданчика.

Е. Гончаров, Новосибирская область

Домкрат готов к работе
Вращение винта домкрата трещоткой
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Реальные возможности штатных и покупных домкратов проверены тут .

Ревин Алексей
Фото:Е. Гончаров
02.03.2026 
