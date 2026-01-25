#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему двигатель не заводится в мороз?
25 января
Почему двигатель не заводится в мороз?
Эксперт Стрельбицкий рассказал, из-за чего...
Как разгоняется разряженный гибрид — найден минус технологии
25 января
Как разгоняется разряженный гибрид — найден минус технологии
Эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин вызвал на...
Названы самые популярные подержанные автомобили в России до 1 млн рублей
25 января
Названы самые популярные подержанные автомобили в России до 1 млн рублей
Автостат составил рейтинг самых популярных авто...

Как снять привод — крутой лайфхак для рукастых автовладельцев

Читатель «За рулем» доработал ударную отвертку для облегчения снятия ШРУСов

При снятии внутренних ­ШРУСов на переднеприводных ВАЗах я действую следующим образом: одну «гранату» вытаскиваю монтировкой, а другую выбиваю через коробку при помощи переделанной старой ударной отвертки.

Внутренний ШРУС.
Внутренний ШРУС.

Хватает пары несильных ударов молотком.

Ф.Галеев, республика Башкортостан

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Доработанная отвертка.
Процесс снятия ШРУСа.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Пыльники на ШРУС: стало известно, какие служат дольше

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О важных критериях выбора шинных компрессоров рассказано тут.
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:Ф. Галеев
Количество просмотров 35
25.01.2026 
Фото:Ф. Галеев
Поделиться:
Оцените материал:
+1