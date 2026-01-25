Как снять привод — крутой лайфхак для рукастых автовладельцев
Читатель «За рулем» доработал ударную отвертку для облегчения снятия ШРУСов
При снятии внутренних ШРУСов на переднеприводных ВАЗах я действую следующим образом: одну «гранату» вытаскиваю монтировкой, а другую выбиваю через коробку при помощи переделанной старой ударной отвертки.
Внутренний ШРУС.
Хватает пары несильных ударов молотком.
Ф. Галеев, республика Башкортостан
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Доработанная отвертка.
Процесс снятия ШРУСа.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- О важных критериях выбора шинных компрессоров рассказано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:Ф. Галеев
35
25.01.2026
Фото:Ф. Галеев
Поделиться:
Оцените материал:
+1