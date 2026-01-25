Как снять привод — крутой лайфхак для рукастых автовладельцев

Читатель «За рулем» доработал ударную отвертку для облегчения снятия ШРУСов

При снятии внутренних ­ШРУСов на переднеприводных ВАЗах я действую следующим образом: одну «гранату» вытаскиваю монтировкой, а другую выбиваю через коробку при помощи переделанной старой ударной отвертки.

Внутренний ШРУС.

Хватает пары несильных ударов молотком.

Ф. Галеев, республика Башкортостан

Доработанная отвертка. Процесс снятия ШРУСа.

