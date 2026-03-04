#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Китай захлопнул лазейку: параимпорт-2026 встает на новые рельсы

Сергей Зиновьев рассказал, почему привезти машину под заказ теперь рискованно

Каждый год власти закручивают гайки ввоза по параллельному импорту, и каждый год находится лазейка.

Рекомендуем
Утильсбор или гонка на выбывание — что взять до 160 лошадиных сил?

Ужесточения 2026 года могут всерьез изменить не только стоимость машин, но и сам подход к ввозу «параллельного» автопрома.

К концу 2025 года картина ввоза выглядела так: основным донором оставался Китай, откуда поступало 40% «альтернативных» машин, еще четверть шла через Киргизию, а 13% – через Беларусь. Люксовый сегмент за год вырос на 30%, а лидерами продаж стали проверенные Toyota RAV4, Camry и Hyundai Tucson.

Теперь же всё может измениться.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»

– В январе 2026 года власти Китая ограничили экспорт новых машин, оформляемых как подержанные, – с минимальным пробегом «от завода до дилера». А именно так они в большинстве пересекали границу. 

По новым правилам, купленная в Китае машина должна оставаться на внутреннем рынке не менее 180 дней. По большому счету, это не страшно: горячие новинки китайского рынка появятся у нас не сразу, а с полугодовой задержкой. Хотя кто-то должен держать эти машины и полгода «морозить» деньги – значит, машины станут дороже.

Рекомендуем
Компактный и недорогой кроссовер VW уже в продаже: известны цены

Однако настоящий удар нанесен не по срокам, а по кошельку: отмена льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. добавит к цене импортного автомобиля от 900 тыс. до 3 млн рублей. Для 500-сильных немецких седанов или «заряженных» кроссоверов это превращает сделку из просто дорогой в элитную.

Скорее всего, изменится сам подход к параимпорту. Если раньше пытались объять необъятное, ввозя все подряд – от Jetta VA3 до Geely Monjaro, то теперь ставка будет сделана на маржинальность.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «А нам – параллельно!» из журнала «За рулем» № 03 за 2026 год.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 3839
04.03.2026 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0