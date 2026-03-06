«Всё в одном»: качественный и полный набор инструментов в машину вышел в продажу

Опубликован обзор набора инструментов Jntrd JNRTD J-10150

Когда в доме или гараже скапливается мелкая бытовая техника, требующая ремонта, или возникает необходимость что-то подкрутить в автомобиле, наличие качественного и полного набора инструментов становится не роскошью, а необходимостью.

Набор JNRTD J-10150, состоящий из 150 предметов, позиционируется как именно такое универсальное решение «все в одном».

Производитель упаковал инструмент в прочный пластиковый кейс: удобство хранения и транспортировки здесь продумано. Каждый предмет лежит в своей индивидуальной ячейке, что исключает дребезжание при переноске и позволяет быстро понять, чего не хватает на месте.

Характеристики

Количество предметов: 150 шт.

150 шт. Трещотка в комплекте: да

да Присоединительный размер: 1/2"DR, 1/4"DR, 3/8"DR

1/2"DR, 1/4"DR, 3/8"DR Min размер головки: 4 мм

4 мм Max размер головки: 32 мм

32 мм Типы бит в комплекте: PH (Phillips) – крестовая, PZ (Pozidriv) – крестовая, H (HEX) – шестигранник, T(TX) (TORX) – звездочки 6 граней

Отзывы покупателей

«Сын в восторге, да и я обалдел. Кейс прочный, жесткий, инструмент не выпадает, вставляется туго с щелчком, петли и замки надежные, ключи тяжелые, массивные, даже для грузовика подойдёт. Есть ударные головки, удлиненные, три вида трещеток, шестигранники, комбинированные ключи, ключи накидные трещоточные. В общем, рекомендую продавца и фирму. Себе тоже буду такой заказывать»,– Валерий.

«Данный набор отличного качества, все что нужно для ремонта автомобиля имеется внутри хорошего пластикового кейса. Уже используется по назначению при ремонте автомобиля»,– Aleksei.

«Отличный набор, наконец-то приобрел себе в гараж. За свою цену просто огонь! 150 предметов более чем достаточно. Чемодан тяжелый, на вид крепкий, надеюсь петли прослужит долго. Продавцу спасибо»,– Павел Каширин.

На текущий момент набор предлагается всегоза 8235 рублей.

Купить набор инструментов Jntrd JNRTD J-10150

Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN