Названы самые ремонтопригодные диски

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества сборных колесных дисков

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое составное колесо?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин , «За рулем»:

– Речь о самом редком виде легкосплавных колес – сборном. Это не цельная конструкция, а несколько частей, скрепленных между собой множеством высокопрочных болтов (как правило, титановых).

Главное преимущество сборных колес в том, что их элементы можно изготовить из разных материалов и по разным технологиям (например, кованый обод из алюминиевого сплава и титановый или литой алюминиевый диск). Кроме того, поврежденные элементы можно заменять по отдельности.

Эти колесные диски обладают очень важными и полезными преимуществами

Неудивительно, что это – один из самых дорогих видов легкосплавных колес. Поэтому они применяются в основном для тюнинга автомобилей и в автоспорте. Известные изготовители Schmidt и OZ Racing .

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, как облегчить колеса для экономии топлива и обеспечения лучшей динамики, рассказано тут .

Фото:PxHere и «За рулем»
12.03.2026 
-2