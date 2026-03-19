МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Поставил машину на учет в другом регионе — сэкономлю на страховке?

Глава ГАИ разъяснил нюансы законов о регистрации ТС и об ОСАГО

Вопрос от читателя «За рулем»:

Рекомендуем
ОСАГО без бумажной волокиты: что нужно знать каждому водителю

Я постоянно проживаю в Казани. Планирую приобрести машину у двоюродного брата, который живет в Махачкале. ОСАГО в Татарстане намного дороже, чем в Дагестане, поэтому возникла мысль зарегистрировать машину сразу после переоформления в Махачкале. Разрешает ли закон это сделать и таким образом сэкономить?

Михаил, г. Казань

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Прежде всего вам необходимо принять во внимание, что государственная регистрация транспортного средства и обязательное страхование гражданской ответственности его владельца – это разные правовые институты, напрямую друг с другом не связанные. Законодательство не устанавливает ограничений по «географии» регистрации транспортного средства.

Так, в соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД России, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г.  1764, регистрация транспортных средств производится любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца ТС вне зависимости от места регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения юридического лица, являющихся владельцами транспортных средств. Таким образом, ничто не препятствует вам обратиться с заявлением о регистрации автомобиля в Махачкале.

Сезонная страховка — почему она (не) стоит ваших денег

В то же время «сэкономить» на страховании гражданской ответственности не получится, поскольку устанавливаемые Банком России в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г.  40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства определяются для физических лиц исходя из места жительства собственника ТС, которое указано в паспорте ТС или свидетельстве о регистрации ТС, либо в паспорте гражданина . Иными словами, территориальный коэффициент для вас в любом случае будет установлен как для жителя города Казани.

Следует также отметить, что согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 г.  283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС в настоящее время не входит в перечень документов, представляемых для совершения регистрационных действий.

  • Коэффициенты ОСАГО, о которых никто не знал, перечислены здесь.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 39
19.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0