Так выглядела первая дорожная камера — вы удивитесь!

«За рулем» напомнил о первых попытках заставить водителей соблюдать скоростной режим

В феврале 1936 года наш журнал сообщал о любопытной американской новинке для борьбы с лихачами – наружном спидометре.

Суть такая: по одну сторону дороги два светофора отбрасывают поперек дороги два параллельных луча света, по другую эти же лучи улавливаются фотоэлементами. Время, потраченное автомобилем на пробег расстояния между лучами, равного 45 см, пересчитывается прибором в привычные километры в час.

Высказывалось мнение, что в Америке этот прибор получит большое распространение.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

