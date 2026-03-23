Надежный помощник на дороге: представлен новый видеорегистратор с GPS-информером

Опубликован обзор видеорегистратора INTEGO Kite 2 FHD

Представляем автомобильный видеорегистратор INTEGO Kite 2 FHD, который станет незаменимым помощником на дороге. Устройство выполнено в современном дизайне с черной матовой текстурой, что придает ему стильный и элегантный вид. Компактные размеры позволяют легко установить его на лобовое стекло автомобиля с помощью надежного крепления (присоска или 3М-скотч).

На передней панели расположена Full HD камера c сенсором SONY IMX307, обеспечивающая отличное качество записи видео. На боковых гранях находятся кнопки управления, которые предоставляют легкий доступ к основным функциям. Эти элементы выполнены из прочного пластика, что гарантирует долговечность устройства.

Видеорегистратор оборудован дисплеем, на котором удобно отображаются все необходимые данные о процессе записи и состоянии устройства. Интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить параметры работы регистратора под личные предпочтения пользователя.

Система GPS информатора предупредит вас о камерах контроля скорости, поможет отследить ваше местоположение и покажет скорость движения автомобиля.

Wi-Fi-модуль позволяет просматривать записи, сохранять их на смартфон, обновлять базу данных GPS-информера камер и управлять настройками устройства через мобильное приложение для IOS и Android «INTEGO STAR».

В итоге устройство станет идеальным выбором для автолюбителей, заботящихся о своей безопасности на дороге. Удобное управление и современный дизайн делают его простым в использовании как для опытных водителей, так и для новичков.

Основные характеристики

Макс. разрешение видеозаписи 1920×1080 Full HD

Угол обзора по диагонали, ° 160

Диагональ экрана, дюймы 3

Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с 30

Отзывы покупателей

«Качество съемки порадовало. Простой и понятный в пользовании. Подключился быстро. Про крепление в описании не указано, но оно съемное, поэтому в мороз можно забрать его с машины», – Михаил Ц.

«Видеорегистратор очень понравился, на дороге увидел все камеры, предупредил о триноге, изображение на экране чёткое, яркое. Хороший помощник в дороге. Очень доволен. Рекомендую», – Татьяна Л.

На текущий момент устройство предлагается всего за 11 480 рублей.

