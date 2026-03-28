Уродцы и красавцы в броне: топ-3 лидеров и топ-3 аутсайдеров

Эксперт Крючков обратил пристальное внимание на внешний облик боевых машин

Над проектированием экстерьера военной техники не ломают головы дизайнеры знаменитых кузовных ателье. Тут в плане внешности во главе угла функциональность, практичность, свойства металла, технологические возможности.

Согласитесь, вряд ли хоть один производитель броневиков, БМП или танков всерьез озадачится мучительной процедурой придания причудливых изгибов толстому бронелисту из соображений моды. Поэтому колесной и гусеничной технике свойственны рубленые формы, обилие граней и плоских панелей.

Но даже в рамках «квадратно-гнездовых» ограничений за ворота одних изготовителей бронетехники выезжают вполне симпатичные изделия, других – редкостные страшилища.

Думаете, слишком субъективный подход? Тогда взгляните на рейтинг и антирейтинг военного дизайна и убедитесь сами.

Топ-3 самой уродливой бронетехники

3-е место. Mamba MK-2, ЮАР

Бронеавтомобиль разработки начала 90-х годов. Находится на вооружении почти двух десятков стран. Длиннобазный вариант Mamba MK-2 имеет своеобразную, но не отталкивающую внешность. А вот патрульная машина с короткой базой стала издевательством над пропорциями.

Mamba MK-2. Мощность двигателя – 123 л.с., максимальная скорость – 102 км/ч, запас хода – 900 км.
Mamba MK-2. Мощность двигателя – 123 л.с., максимальная скорость – 102 км/ч, запас хода – 900 км.

Боковых дверей у ней нет, и посадка возможна только через корму и люки в крыше. Шасси броневика заимствовано у двухосного грузовика Unimog U-416. Двигатель дизельный Mercedes-Benz, коробка передач механическая четырехступенчатая, полный привод, блокируемые межколесные дифференциалы. Mamba в базовом оснащении защищает экипаж от простых пуль боеприпасов 5,56х45 мм и 7,62х51 мм. Минная стойкость – четыре килограмма в тротиловом эквиваленте.

2-е место. BMC Kirpi 4x4, Турция

MRAP разработки конца 2000-х носит имя Еж (в переводе с турецкого), но обликом напоминает не млекопитающее с иголками, а угловатый сундук. Причем очень высокий. Рост у броневика больше трех метров, что много в сравнении с одноклассниками.

BMC Kirpi 4x4. Мощность двигателя – 375 л.с., максимальная скорость – 105 км/ч, запас хода – 800 км.
BMC Kirpi 4x4. Мощность двигателя – 375 л.с., максимальная скорость – 105 км/ч, запас хода – 800 км.

Передняя часть автомобиля словно сделана по принципу «чем страшнее, тем лучше». Но самое удивительное, что под уродливым капотом вполне современная начинка: шестицилиндровый турбодизель Cummins рабочим объемом 8,9 литра.

Масса Kirpi – без малого 20 тонн, вместимость – 13 человек.
Масса Kirpi – без малого 20 тонн, вместимость – 13 человек.

Коробка передач автоматическая Allison 3000, «раздатка» ZF, привод на все колеса, плюс достаточно богатое оснащение. Баллистическая защита бронекорпуса соответствует 3 уровню стандарта STANAG-4569 (не пробивается бронебойными пулями патрона 7,62х51 мм), минная стойкость – до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесами и днищем.

1-е место . Немецкий Бундесвер с дуэтом ATF Dingo-2 и Wiesel-1MK

Первый экземпляр – тяжелобронированный MRAP на шасси Unimog с несуразной внешностью от бортов до капота. Особо потрясают версии, где задние бортовые двери такие же, как передние, со скосом под стойки лобового стекла.

ATF Dingo-2. Мощность двигателя – 222 л.с., максимальная скорость – 89 км/ч, запас хода – 1000 км.
ATF Dingo-2. Мощность двигателя – 222 л.с., максимальная скорость – 89 км/ч, запас хода – 1000 км.

Разработан в начале 2000-х и до сих пор на вооружении многих стран, включая Германию. Начинка полноприводного броневика и уровень защиты вполне современные. Он выдерживает подрыв на мине в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте. Многослойная броня способна противостоять боеприпасам пулеметов калибра 7,62 мм.

Масса Dingo – 12,6 тонн, экипаж – до 8 человек.
Масса Dingo – 12,6 тонн, экипаж – до 8 человек.

Wiesel (в переводе Ласка) представляет собой гусеничный Waffentrager (дословно – «оруженосец»). Это специализированная разработка для немецких десантников, то есть легкобронированная авиадесантируемая боевая машина с пушечным или иным вооружением. Глядя на двухместный мини-танк, трудно поверить, что к его разработке приложили руки такие гранды, как Порше, Крупп, Рейнметалл, Хеншель.

Wiesel-1MK. Мощность двигателя – 87 л.с., максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода – 286 км.
Wiesel-1MK. Мощность двигателя – 87 л.с., максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода – 286 км.

Еще труднее поверить, что он должен противостоять российским БМД и до сих пор на вооружении, а последняя модификация датирована 2023 годом!

В техническом плане Ласка – своеобразная боевая машина с пятицилиндровым четырехтактным турбодизелем Volkswagen, гидромеханической коробкой передач и торсионной подвеской. Бронирование противопульное.

Масса – 3,3 тонны, экипаж – 2 человека. Длина – 3,5 метра. Вооружение: 20 мм автоматическая пушка с боекомплектом 400 выстрелов, из которых 240 в укладке.
Масса – 3,3 тонны, экипаж – 2 человека. Длина – 3,5 метра. Вооружение: 20 мм автоматическая пушка с боекомплектом 400 выстрелов, из которых 240 в укладке.

