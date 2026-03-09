Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Pinzgauer
9 марта
Легендарный военный вездеход получил вторую жизнь: теперь он на электротяге
Вездеход Pinzgauer 6×6 превратили в...
Как будут чувствовать себя «китайцы» после возвращения ушедших брендов в Россию?
8 марта
Как будут чувствовать себя «китайцы» после возвращения ушедших брендов в Россию?
Эксперт Коротков: «китайцы» выдержат...
Как наказать соседа, который «запер» вашу машину на парковке?
8 марта
Как наказать соседа, который «запер» вашу машину на парковке?
Депутат Чаплин предупредил об ответственности...

Легендарный военный вездеход получил вторую жизнь: теперь он на электротяге

Вездеход Pinzgauer 6×6 превратили в электромобиль с огромным крутящим моментом

Австрийский военный вездеход Pinzgauer, известный своей способностью покорять бездорожье, решили сделать еще круче – превратить в электромобиль с мгновенным крутящим моментом.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Воплотить проект в жизнь решился Creative Engineering Projects, взяв за основу армейский трехосный Pinzgauer 712M 1973 года.

Поводом для переделки послужили проблемы старого бензинового двигателя, который отказывался нормально работать после долгого простоя. Инженеры задумали заменить мотор и коробку передач на электродвигатель, подключив его напрямую к раздатке, а аккумуляторы разместить в грузовых отсеках по бокам.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Легендарный военный вездеход получил вторую жизнь: теперь он на электротяге
Pinzgauer

Однако реализация плана едва не провалилась: подрядная фирма обанкротилась, и недостроенный внедорожник пришлось буквально спасать. Владелец признается, что первый вариант получился «сырым» – машина протекала, а трансмиссия вибрировала так сильно, что выкручивало крепежные болты. Выяснилось, что мотор установили под неправильным углом, из-за чего масло вытекало через вентиляцию, а карданный вал оказался перекошен.

Легендарный военный вездеход получил вторую жизнь: теперь он на электротяге

Рекомендуем
Шакал, Сарат, Басурманин: во что превратили сегодня советские БМП

Несмотря на все трудности, энтузиасты довели работу до конца и теперь надеются, что их опыт вдохновит других самодельщиков.

Получился уникальный электрический внедорожник, который теперь еще проходимее своего бензинового предка.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 136
09.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0